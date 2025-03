Análise: Larga vantagem na ida do Cearense permitirá Ceará se concentrar nas Copas

O Ceará está praticamente na final do Campeonato Cearense ao bater o Maracanã por 3 a 0 no jogo de ida das semifinais. Poder perder por até 2 gols de diferença no dia 9 é uma vantagem considerável, pela discrepância técnica das equipes.

A vantagem de 3 a 0 é tão confortável, que permitirá ao Ceará se concentrar nas Copas. O Vovô tem jogos da Copa do Nordeste (dia 6) e Copa do Brasil (dia 12), entre o jogo do dia 9 contra o Maracanã.

Condé poderá ir com força máxima para entrar no G4 da Copa do Nordeste no PV contra o América/RN e buscar a vaga na Copa do Brasil em casa contra o Confiança no Castelão.

Em caso de placar magro ou um empate hoje contra o Maracanã, não seria possível, já que estar na final do Cearense e conquistar o bi-campeonato é prioridade no Vovô. Com a larga vantagem, dá pra escalar uma equipe 'alternativa' ou toda reserva no jogo com o Maraca no dia 9.

Foi a vitória perfeita para o planejamento a curto prazo no Vovô. Os dois jogos em casa podem solidificar uma nova formação, com Pedro Raul na referência. Ele fez um gol, deu uma assistência, mas pode render ainda mais com o entrosamento natural que ganhará com os novos companheiros.

A entrada dele melhorou muito a equipe, pela dinâmica de ter um 9 na frente. E os jogos contra América e Confiança podem deixar equipe ainda mais pronta para os jogos mais importantes da temporada.