Análise: Invicto e com melhor ataque, Ceará mostra suas credenciais para a decisão do Cearense com o Fortaleza

A classificação alvinegra para a final do Campeonato Cearense foi incontestável. O Ceará goleou o Maracanã por 4 a 0 neste domingo (9), e avançou com um agregado de 7x0 para a decisão com o Fortaleza nos dias 15 e 22.

Serão dois grandes jogos, entre os dois gigantes e ferrenhos rivais. O Vozão está em franca evolução na temporada, com mais repertório, chegando invicto e com o melhor ataque.

O Alvinegro disputou 7 jogos no Cearense e venceu todos, incluindo o Clássico-Rei com o Fortaleza na 1ª Fase por 2 a 1. São 19 gols em 7 jogos, média de quase 3 gols por partida: 2,7. Além do forte ataque, a solidez defensiva do Ceará também chama a atenção.

Legenda: Pedro Raul já fez 3 gols em 3 jogos pelo Ceará e deu mais imposição ofensiva ao Vozão Foto: DAVI ROCHA / SVM

Para uma equipe que contratou 17 reforços, e precisava de entrosamento, de novas mecânicas de jogo, o Vovô chega para a decisão com mais repertório e com mental forte. o time está mais confiante e mais leve, com as jogadas sendo criadas com mais naturalidade.

A atuação com um time reserva diante do Maracanã, em que pese a fragilidade do adversário, que também poupou titulares pensando na Copa do Brasil (tanto Ceará quanto Maracanã jogam na quarta-feira), foi mais uma vez de foco e entrega.

De pontos positivos do jogo deste domingo (9), cinco jogadores atuaram muito bem: Pedro Raul, Fernandinho, Fernando Sobral, Rômulo e Matheus Araújo.

Pedro Raul pelo gol, de oportunismo, mas também por proporcionar mais repertório ofensivo ao Vovô, jogadas que só com um centroavante de ofício são possíveis. O Ceará precisava disso e ganha força dentro da área e na jogada aérea. Com 3 gols em 3 jogos, Pedro Raul pode ser decisivo quando mais se espera de um centroavante.

Fernandinho marcou um golaço, jogou bem e será importante na ausência de Pedro Henrique, fora da final do Estadual por lesão.

Legenda: Fernandinho marcou um golaço, vem crescendo de rendimento e pode ser muito importante na ausência de Pedro Henrique Foto: DAVI ROCHA / SVM

Fernando Sobral, que alterna com Richardson na titularidade, distribuiu bons passes, está cada vez mais à vontade depois de um inicio irregular.

E os dois meias, Rômulo e Matheus Araújo, mostra-se boas opções, com bons arremates a gol.

Em suma, os cinco pode ser ótimas alternativas para o time titular de Condé para as finais. Pedro Raul, Fernandinho e Fernando Sobral devem ser titulares na decisão. Os dois meias boas alternativas para o decorrer do jogo.

O Fortaleza é um adversário de respeito, e mesmo não atuando bem e no nível do Ceará no ano, será um grande desafio na luta alvinegra pelo bi-campeonato. Mas o Vovô apresenta credenciais animadoras para os dois confrontos.