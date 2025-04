Análise: Fortaleza volta a apresentar falhas recorrentes de 2025 e perde invencibilidade na Série A

O Fortaleza perdeu para o Vitória por 2 a 1 em Salvador, no estádio Barradão, pela 4ª rodada da Série A. Assim, o invencibilidade do Leão também caiu.

A atuação foi apenas regular, mas se há uma evolução em alguns quesitos, em comparação a outras atuações anteriores, que foram tenebrosas em 2025,a equipe apresentou falhas recorrentes que o levaram a derrota.

Poucos pontos positivos:

Pelo menos o Leão fez um jogo equilibrado, criou oportunidades de gol e viu jogadores que estavam completamente apagados na temporada, como Diogo Barbosa e Pol Fernandez, melhorarem seus desempenhos.

Para um time apático que criava pouco, o Fortaleza pelo menos fez o ótimo goleiro Lucas Arcanjo trabalhar em lances de Martinez, Pol Fernandez, até empatar com Diogo Barbosa.

Deyverson ainda acertou a trave no 2º tempo e Diogo Barbosa criou outra boa chance.

Legenda: O Fortaleza perdeu no Barradão pela Série A e chegou a marca de apenas uma vitória nos últimos 10 jogos Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Muitos negativos

As falhas em recorrentes em 2025 voltaram a aparecer no Barradão. A equipe ainda é muito vulnerável na marcação e deixa muito espaços para o adversário. Há uma desconcentração em momentos do jogo.

O Vitória conseguiu construir seu jogo pelo meio e a marcação dos volantes do Fortaleza não funcionou.

O gol de Matheusinho é uma falha de marcação, deixando o melhor jogador do Leão da Barra livre para finalizar e marcar um golaço.

O esquema de 3 zagueiros que Vojvoda implementou ainda não funciona como o esperado.

E o ataque é pouco produtivo com Lucero e Marinho. Ambos fizeram mais uma partida abaixo.

Falta também ímpeto para mudar os resultados, com a equipe sem forças para reagir para reverter placares adversos.

O alerta está aí, com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos e um time ainda sem identidade.