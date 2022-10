Análise: Fortaleza joga em rotação baixa, mas empate não compromete busca por Libertadores

A torcida do Leão compareceu em grande número, à altura da importancia do jogo contra o Atlético Mineiro nesta segunda-feira (24), no Castelão. Afinal tratava-se de um confronto direto por uma vaga na Libertadores.

O confronto prometia, pela qualidade das duas equipes, mas o jogo foi muito travado, com as marcações se sobressaindo em relação aos ataques.

O Tricolor de Aço jogou claramente em uma rotação baixa, com uma intensidade diferente. Claro que há um relaxamento natural por já ter a pontuação que garante permanência na Série A e para um time que ficou 14 rodadas na última colocação no 1º turno é compreensível. E chegar aos 45 pontos nesta segunda é simbólico, por ser o número "mágico" de permanência na elite.

Jogo não fluíu

A formação utilizada por Vojvoda foi ofensiva, mas o time claramente não conseguiu encaixar seu jogo. A equipe não teve um escape em velocidade, nem presença de área, com raras disputas no jogo aéreo ofensivo. Galhardo, Pedro Rocha e Robson estiveram apagados.

Legenda: O setor de frente do Leão não funcionou como em outras partidas e a equipe empatou em gols em casa Foto: KID JUNIOR

A única chance do Leão no jogo foi em finalização de Pedro Rocha que Everson espalmou.O setor de criação também foi bem marcado pelos volates do Galo, Alan e Jair.

Vojvoda tentou mudar, mas nem Moisés, nem Romero na frente, conseguiram criar. E lá atrás, quando precisou, Fernando Miguel salvou o Leão com uma bela defesa em chute de Pavón.

E a vaga na Libertadores?

Claro que vencer era o ideal para o Fortaleza, o deixando em 7º com 47 pontos. Mas o empate ainda deixa o clube com boas chances de G-8 restando 5 rodadas para o fim da Série A.

Com 45 pontos, o Leão é o 10º e está 2 do São Paulo, que abre o G8 com 47. Os outros adversários diretos são América/MG (45), Botafogo (44), Santos (43).

Todas boas equipes como o Fortaleza e a disputa será emocionante até o fim da Série A. O próximo desafio, contra o Coritiba no Castelão, já pode levar o Leão ao G-8 em caso de vitória.