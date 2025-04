Análise: Empate amargo do Fortaleza pela Libertadores está na conta dos gols perdidos

O Fortaleza saiu da Colômbia com um empate amargo em 1 a 1, diante do Bucaramanga, pela 3ª rodada do Grupo E da Libertadores.

O Tricolor fez um jogo correto, bem postado na defesa em grande parte da partida, mas pecou pelas chances perdidas na etapa final. E ao ter as despediçado, foi castigado com gol de pênalti aos 43.

O Leão já era melhor até sair na frente com gol de Deyverson em rebote da cobrança de pênalti que ele perdeu.

Na etapa final, o time cearense se postou bem na defesa e segurou o Bucaramanga, que mostrou pouco repertório ofensivo. Fechando bem os espaços, o Fortaleza só permitiu cruzamentos na área e sua defesa cortou a maioria dos cruzamentos.

E quando o Bucaramanga deu generosos espaços na defesa, seja por erros de passe ou saídas desesperadas ao ataque, o Fortaleza não aproveitou.

E não se pode desperdiçar chances claras de gol, principalmente fora de casa na Libertadores: Pikachu perdeu dois e Breno Lopes um.

Ao desperdiçar, o Fortaleza deixou o jogo em aberto, e o time colombiano, mesmo em jornada nada inspirada no ataque, teve um pênalti marcado aos 43, convertendo com Pons, e quase virando, aos 47, com gol incrível perdido aos Lodoño.

A vitória fora de casa deixaria o Fortaleza em boa situação no grupo, se recuperando da derrota em casa para o Racing, pelos 2 jogos em casa contra Colo Colo e Bucaramanga.

Levando só um ponto na bagagem, terá que vencer os dois jogos em casa, esperar a decisão da Conmebol quanto ao jogo cancelado contra o Colo Colo fora (a entidade já devia ter definido a situação), e tentar chegar vivo na última rodada contra o Racing fora.