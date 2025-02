Análise: Dois times da Série A caem na Copa do Brasil; veja confrontos da 2ª Fase

As duas primeiras fases da Copa do Brasil, disputadas em jogo único, são muito traiçoeiras. Dependendo do adversário, a equipe mais forte pode entrar em uma 'fria', sendo eliminada fora de casa com uma derrota no tempo normal ou nos pênaltis.

Foi o que aconteceu com dois times da Série A, Sport e Juventude, além de equipes com passagens recentes na elite, como América/MG, Coritiba e Cuiabá.

O Sport foi eliminado nos pênaltis pelo Operário de Várzea Grande, após um empate em 0 a 0 no tempo normal no Dutrinha.

O Juventude perdeu para o Maringá por 1 a 0 no estádio Willie Davids, no Paraná.

O Cuiabá foi eliminado nos pênaltis pelo Porto Velho, após empate em 0 a 0, o Coritiba também caiu nas penalidades para o Ceilândia após empate em 2 a 2, e o América, perdeu para o Cascavel, no Paraná por 1 a 0.

Olha que outros times da Série A correram riscos, com o Grêmio avançando nos pênaltis contra São Raimundo/RR e o Bragantino diante do Sousa/PB da mesma forma.

A verdade é que se a 1ª Fase fosse disputada em jogos de ida e volta, certamente os times mais fortes se classificariam em casa.

O regulamento deixa a competição mais emocionante e imprevisível, o que deixa um alerta para a 2ª Fase, principalmente para os visitantes. Muitas equipes, mesmo de Séri A ou B, não conseguem se impor fora de casa.

O Ceará, será mandante contra o Confiança e reduz bastante o risco de eliminação. O Vovô na 1ª Fase, jogou fora de casa e venceu o Sergipe por 2 a 0 com facilidade.

Legenda: O Ceará avançou fora de casa contra o Sergipe com tranquilidade Foto: Felipe Santos / Cearasc

Claro que em jogo único, em casa, há o risco do adversário arrancar um empate e levar a decisão para os pênaltis, o que é sempre muito perigoso.

Dos times da Série A que são visitantes na 2ª Fase, alerta para o Grêmio, que enfrenta o Athletic/MG, e o Fluminense, que visita o Caxias.

Quem 'sobreviver' à 2ª Fase, respirará aliviado, pois na 3ª Fase, serão jogos de ida e volta. Lá já está o Fortaleza, junto com CRB, Bahia, Cruzeiro, Paysandu, Botafogo, Flamengo, Internacional, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Veja confrontos da 2ª Fase:

Terça-feira, 04/03

21h30 - Aparecidense x Cascavel

Quarta-feira, 05/03

19h - Caxias x Fluminense

19h30 - Atlético-MG x Manaus

21h30 - Nova Iguaçu x Vasco

Quinta-feira, 06/03

19h30 - Maringá x União-TO

21h30 - Olaria x Brusque

Terça-feira, 11/03

19h - Operário VG x Novorizontino

19h30 - Remo x Criciúma

21h30 - Botafogo-PB x Concórdia

21h30 - Bragantino x São José-RS

Quarta-feira, 12/03

19h - Vitória x Náutico

19h30 - Athletic-MG x Grêmio

20h - Maracanã x Ceilândia

20h - Capital-DF x Porto Velho

21h30 - Atlético-GO x Retrô

21h30 - Ceará x Confiança

Quinta-feira, 13/03

19h - Vila Nova x Rio Branco VN

19h30 - Athletico-PR x Guarany de Bagé

21h30 - CSA x Tuna Luso

21h30 - Operário-PR x Tombense