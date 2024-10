Análise: Desempenho como visitante está complicando o Fortaleza na luta pelo título

Disputar o título da Série A é muito difícil. O aproveitamento precisa ser altissímo, pontuando dentro e fora de casa. O Fortaleza é um candidato ao título pela campanha espetacular que faz após 29 rodadas, mas o desempenho como visitante está dificultando a vida do clube na luta pelo título.

Na disputa particular com Botafogo e Palmeiras, o Leão tem ficado para trás pelo desempenho fora de casa.

Com a derrota para o Grêmio por 3 a 1 nesta sexta-feira (4), o Leão chegou ao 4º jogo sem vencer fora de casa.

A equipe havia empatado com o Athletico/PR e perdido para Inter e Botafogo. Outro dado preocupante é o número de gols sofridos pelo Leão ao longo da campanha como visitante.

Em 14 jogos, o time de Vojvoda só não sofreu gols diante do Corinthians no empate em 0 a 0. Nos demais jogos, sua defesa foi vazada.

A equipe tem mais 5 jogos como visitante na Série A e precisa ser mais segura se quiser lutar contra Botafogo e Palmeiras pelo título.

Os dois tem as melhores campanhas como visitante, o Botafogo com 25 pontos e o Palmeiras com 22. O Leão é o 7º com 16.

Claro que exigir do Fortaleza um desempenho espetacular como os dois rivais talvez seja muito, pela logística, distâncias percorridas e orçamento menor, mas é preciso alertar que a campanha fora tem que melhorar pensando em título.

Vojvoda precisa corrigir isso e contra o Grêmio foi mais um jogo em que o time teve uma atuação razoável no 1º tempo, apesar de permitir ao Grêmio três grandes chances de gol.

Na 2º etapa, a equipe caiu de rendimento, se prejudicou após a expusão de Mancuso quando buscava o empate, e amargou a derrota.

Sobre atuação defensiva, os dois zagueiros foram bem: Kuscevic e Cardona. Mas o sistema defensivo como um todo não funcionou. Os laterais deixaram muito espaço para o Grêmio criar e os volantes também. Além de João Ricardo, melhor goleiro da Série A, que teve rara falha.

Agora é pensar no Galo no dia 16, em casa no Castelão onde é muito forte - melhor mandante e invicto - e depois trabalhar para os jogos fora de casa que terá.