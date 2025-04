Análise: De técnico novo, como chega o Retrô para o jogo com o Fortaleza

O Retrô recebe o Fortaleza nesta terça-feira (29), às 19 horas na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. A volta será no dia 21, no Castelão, às 19 horas.

O Retrô chega para o confronto com o Fortaleza vivendo um momento de transição na temporada. A equipe vem de mudança recente de técnico, com Milton Mendes (ex-Vasco, Sport e Santa Cruz) só tendo treinado a equipe em dois jogos, ambos pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Wires Souza, técnico anterior, treinou a equipe na campanha do vice-campeonato pernabucano (derrota nos pênaltis para o Sport) e na estreia da Série C, no 0x0 contra o Tombense, na Arena Pernambuco, até a chegada de Milton.

Legenda: Milton Mendes chegou recentemente ao Retrô Foto: Divulgação / Retrô

O novo técnico estreou contra a Ponte Preta, na 2ª rodada, perdendo em casa por 1 a 0 em Campinas, nas no último sábado, venceu o Figueirense por 2 a 1 na Arena Pernambuco.

Milton Mendes é adepto do 4-2-3-1, assim como o treinador anterior, Wíres Souza, que também variava para o 4-1-4-1.

Veja formação do Retrô

A principal diferença tática com Milton Mendes é que Júnior Fialho, que era centroavante fixo com Wíres Souza, troca mais de função com Fernandinho.

A equipe continua jogando com uma linha de quatro na defesa, com 2 laterais que apoiam muito, e dois volantes fixos.

Legenda: Como joga o Retrô com o novo técnico Milton Mendes Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Jogos difíceis

O técnico Milton Mendes falou sobre os jogos decisivos que terá, entre Série C e Copa do Brasil.

Então, realmente, isso é importante. O presidente preparou aqui um plantel grande, juntamente com o Salles e o Gustavo. Então, temos um plantel grande, poderemos mesclar. Por isso que é importante todos os jogadores estarem no nível bom. Estarem no nível bom para podermos usar todos os jogadores nesse momento de maratona de jogos. Então, é muito importante nós estarmos muito preparados. Fisicamente e, principalmente, psicologicamente, porque serão jogos difíceis. Mas se nós estivermos concentrados com o nível de treinamento que eles estão tendo, com o nível de jogadores que eles são, se colocar isso no jogo, nós podemos ser feliz muitas vezes” Milton Mendes Técnico do Retrô

O que esperar do confronto?

O Retrô é um time que tem dado trabalho para o Sport, time de Série A, e superado constantemente os grandes Naútico e Santa Cruz, que estão em um patamar semelhante ao dele em divisões do futebol brasileiro. O Timbu está na Série C e o Santa na D.

O Fortaleza é favorito, mas precisa ter cuidados com o Retrô. A equipe de Vojvoda precisa estar organizada taticamente para ser competitivo em dois jogos. O Leão tem jogando melhor, como indicaram os jogos diante de Bucaramanga e Sport, mas ainda está abaixo do nível do elenco.

Em 2024, as equipes se enfrentaram 2ª Fase da Copa do Brasil em jogo único no Castelão e o Leão avançou nos pênaltis após o empate em 0 a 0.