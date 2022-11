Análise: Com tabela favorável, goleada sofrida não pode abalar Fortaleza por vaga na Libertadores

O desafio do Fortaleza pela 35ª rodada da Série A era enorme, ao enfrentar o líder Palmeiras no Allianz Parque. O Verdão, que foi campeão antes de entrar em campo, presenteou sua torcida com uma atuação de gala, não dando a mínima chance ao Fortaleza, que não se encontrou em campo, sendo goleado por 4 a 0.

A atuação leonina, que destoa do bom futebol apresentado no returno, não pode abalar o foco do clube por vaga na Libertadores.

Ter sido dominado e não conseguido fazer seu jogo diante do campeão brasileiro é justificável, mas Vojvoda certamente não gostou do que viu. A equipe estava visivelmente desconcentrada com o ambiente no Allianz Parque e a volúpia do Verdão foi tão intensa, que o time foi presa fácil.

A derrota era aceitável pelo poderio do adversário e a disputa pela Libertadores continua. A equipe caiu pra 10º com 48 pontos, três de distância para o 8º colocado, o São Paulo.

Legenda: O Fortaleza não conseguiu jogar diante do Palmeiras e foi derrotado, mas o G8 ainda é possível Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Cenário Favorável

Restando 3 rodadas, são 6 times disputando duas vagas, já que o Atlético/MG, em 7º também é alcançavel com 52 pontos. Estão à frente do Fortaleza: Atlético/MG (52 pontos), São Paulo (51), América/MG (49),Botafogo (47) e Santos (46).

São dois jogos em casa em sequência, no Castelão - contra um ameaçado de rebaixamento e outro consolidado na zona da Sul-Americana - e o último jogo fora, contra o rival direto. A tabela do Leão é acessível e pelos 3 jogos que terá, pode sonhar com uma vaga ao fim da 38ª rodada.

Só para efeito de comparação, o São Paulo enfrentará Fluminense (F), Internacional (C) e Goiás (F), uma tabela muito mais dura.

Portanto, o G8 ainda é factível e o Fortaleza tem que continuar acreditando, pela tabela, e pelo time que tem.



Veja jogos restantes do Leão

Fortaleza x Atlético-GO (6/11, 16h)

Fortaleza x Bragantino (9/11, 20h30)

Santos x Fortaleza (13/11, 16h)