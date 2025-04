Análise: Com 4 jogos seguidos fora de casa, Fortaleza terá que mudar a postura como visitante

O Fortaleza terá 4 jogos seguidos fora de casa por 3 competições diferentes: Libertadores, Série A e Copa do Brasil. Serão jogos contra Bucaramanga/COL, Sport, Retrô e São Paulo, todos em diferentes níveis e contextos de cada competição.

Veja sequência do Leão fora

23/04 - 23h

Atlético Bucaramanga x Fortaleza - 3ª rodada da Libertadores

26/04 - 20h

Sport x Fortaleza - 6ª rodada da Série A

29/04 - 19 h

Retrô x Fortaleza - 3ª Fase da Copa do Brasil

02/05 - 21h30

São Paulo x Fortaleza - 7ª rodada da Série A

Mudança de postura

Mas uma coisa é certa. O Leão terá que mudar a postura fora de casa. São 6 jogos sem vencer como visitante, concedendo muitas finalizações e chances de gol ao adversário. O jogo com o Colo Colo, que foi interrompido aos 24 do 2º tempo em Santiago pela Libertadores, não entra na estatística. A última vitória foi diante do Sport, 2x0, na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste.

Na sequência negativa, de 6 jogos, o Fortaleza só finalizou mais que o Ferroviário, mas ainda permitiu 11 finalizações ao time coral em empate em 0x0 pelo Cearense. Contra o Altos/PI foram 16, Sousa/PB foram 14 (ambos pela Copa do Nordeste), Mirassol foram 20, e Vitória/BA foram 15 (ambos pela Série A). Contra o Ceará, no 2º jogo da final do cearense, quando precisava reverter a vantagem alvinegra, o Leão permitiu 9 finalizações.

Foram 85 finalizações em seu gol em 6 jogos, média de 14 por partida. Para uma equipe qualificada como o Fortaleza, é ser vulnerável demais. Exceto Vitória/BA e Ceará, times de mais qualidade, o Leão permitiu finalizações demais de Altos, Sousa, Mirassol e Ferroviário.

Serão 4 jogos em 10 dias, com deslocamentos e desgaste dos jogadores. Portanto, Vojvoda terá que escolher muito bem a formação inicial a cada partida, e com uma forma de jogar mais segura.