Análise: Cinco motivos que explicam o título invicto cearense do Vozão

O Ceará conquistou o título cearense neste sábado (22), de forma invicta e inconstestável. A decisão com o Fortaleza em 2 jogos foi emocionante, como se imaginava pela magnitude das duas equipes.

O Vozão foi o melhor time do Campeonato Cearense de 2025. Os motivos que explicam o título da equipes são muitos, veja:

1) Perfil do Elenco

Legenda: O Ceará montou um elenco praticamente novo, com 16 contratações, e pegou padrão de jogo rapidamente Foto: DAVI ROCHA / SVM

O ano de 2025 seria desafiador por se tratar de um ano de Série A. Foram 16 contratações e um novo elenco foi formado para iniciar o ano. O Ceará estaria em clara desvantagem em comparação ao Fortaleza, que manteve grande parte do elenco e só contratou 6.

E o Ceará contratou jogadores de perfil semelhante. Nenhum medalhão, e jogadores versáteis, obedientes taticamente e comprometidos com o clube. O Ceará é um time operário.

Marllon, Fernando Sobral, Dieguinho, Willian Machado, Pedro Henrique, Fernandinho e Fabiano foram os reforços que encaixaram no time de Condé.

Os remanescentes como Bruno Ferreira, Matheus Bahia, Lucas Mugni, Lourenço e Aylon deram sua contribuição no encaixe de time.



2) Trabalho de Léo Condé

Legenda: Léo Condé conduziu o Vovô ao título cearense de 2025 de forma invicta Foto: DAVI ROCHA / SVM

Com um time praticamente 'novo', o trabalho de Léo Condé seria determinante para o sucesso no início do ano. E o treinador, soube montar uma equipe consistente defensivamente, um meio-campo marcador e com ataque letal. Quando precisou propôr o jogo contra os times menores, conseguiu com autoridade.

E contra o Fortaleza nos Clássicos, bem, terá um tópico para isso.

3) Ataque Avassalador

Legenda: Pedro Raul fez o gol do título e deixou o ataque do Vozão mais perigoso com sua chegada Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará teve o melhor ataque do Estadual com 21 gols. Jogadores como Pedro Henrique (ausente nas finais por lesão mas muito importante), Fernandinho e Pedro Raul fizeram a diferença. O Camisa 9 aliás, deixou a equipe mais completa, com mair repertório ofensivo, principalmente na jogada aérea. Ele chegou antes das semifinais e marcou 3 gols no Estadual, sendo o do título. O gol do título foi típico de centroavante, em uma cabeçada incrível, um golaço de camisa 9. Era a peça que faltava no time que Condé.

4) Defesa consistente

Legenda: O sistema defensivo do Ceará foi muito sólido nos confrontos com o Fortaleza e ao longo do Campeonato Foto: KID JUNIOR / SVM

O sistema defensivo do Ceará também merece ser lembrado. O torcedor geralmente lembra dos jogadores de ataque, pelos gols, pelas jogadas de efeito. Mas pelo estilo de jogo de Condé, o sistema defensivo precisa ser sólido.

E principalmente nos clássicos com o Fortaleza, o sistema defensivo do Ceará foi consistente, afastando inúmeras bola na área. Marllon e Willian Machado foram gigantes nas jogadas aéreas, e os volantes do Vovô rebateram demais. Matheus Bahia e Fabiano também foram muito aplicados na defesa.

5) Soube jogar o Clássico-Rei

Legenda: O Ceará soube jogar os Clássicos com o Fortaleza e foi superior em todos Foto: KID JUNIOR / SVM

São 8 clássicos sem perder para o Fortaleza desde 2023. Na maioria destes jogos, o Vovô demonstrou mais raça, mais organização e entrega tática.

E este ano, nos 3 clássicos que fez pelo Cearense, aconteceu de novo. Léo Condé soube armar o Ceará melhor do que Vojvoda no Fortaleza.

Nos três Clássicos, o Ceará foi melhor em grande parte dos tempos. Apenas no início do 2º tempo deste sábado, quando ficou com um jogador a mais, se desconcentrou e o Fortaleza foi melhor.

No mais, o Ceará geralmente esteve na frente no placar - exceto em 13 minutos no 2º jogo 0 e com o controle dos confrontos.

Condé soube anular as principais virtude do Fortaleza, o que não era fácil. Condé conseguiu isso e conquistar o título merecido para o Vozão.