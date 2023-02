Análise: Ceará sai no lucro ao arriscar time reserva contra adversário difícil

No futebol, os treinadores precisam tomar decisões o tempo todo. Algumas são mais fáceis, outras mais complicadas, mas elas sempre são riscos. E para o jogo desta sexta-feira pela Copa do Nordeste, o técnico Gustavo Morínigo decidiu poupar praticamente todo time titular do Ceará diante do bom time do CRB, em Maceió. A medida é aceitável pelo desgaste nas 3 vitórias difíceis contra Sampaio Corrêa, Fortaleza e Sport, mas ainda assim arriscada.

Ainda que potenciais titulares tenham sido escalados, como Danilo Barcelos, Jean Carlos, Chay e Luvannor, claramente o time sentiu o ritmo de jogo e falta de entrosamento.

Sem criação e velocidade

O setor de criação não funcionou, com Luvannor muito isolado e Jean Carlos sem conseguir criar. Chay e Hygor não deram a velocidade necessária ao ataque e o time ficou preso na marcação do CRB.

A linha defensiva foi bem, com os titulares Richard - outra vez muito seguro - e a dupla de zaga David Ricardo e Tiago Pagnussat.

Assim, era mais do que natural uma superioridade do CRB, como aconteceu. O time alagoano tem jogadores experientes e criou boas chances no jogo.

Até abrir o placar de pênalti com Anselmo Ramon, exigiu boas defesas de Richard e acertou a trave com João Paulo.

Leve melhora

Após o gol sofrido, as entradas de Janderson, Richardson, Castilho e Erick deram uma melhora tímida ao Ceará, que empatou de pênalti e teve 10 minutos com dois jogadores a mais para virar o jogo e não conseguiu.

Mas ainda que não tenha conseguido virar o jogo - Castilho teve a bola para marcar o segundo - o empate pode ser considerado um bom resultado, com o time saindo no lucro.

Legenda: Erick entrou na etapa final e empatou para o Vovô, em cobrança de pênalti Foto: Israel Simonton/CearaSC

Próximos desafios

Somou um ponto e deu mais ritmo aos jogadores considerados reservas. O descanso dos titulares deve ser importante para a sequência, que tem fora de casa o Fluminense-PI (22/2, pelo Nordestão), outro jogo fora de casa contra a Caldense (01/03, pela Copa do Brasil), e o clássico com o Fortaleza (05/03, pelo Nordestão).