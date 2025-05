Análise: Ceará mostra mais uma vez força em casa e vira melhor mandante da Série A

O Ceará confirmou sua força em casa e bateu o Vitória por 1 a 0 no Presidente Vargas, gol de Marllon. O resultado foi muito importante não só por se tratar de um confronto direto pela permanência, mas para mostrar a força do Vozão como mandante na Série A após ter empatado com o São Paulo pela rodada anterior do Brasileirão e perdido para o Palmeiras pela Copa do Brasil no Castelão no jogo de ida da 3ª Fase.

Com a vitória, o Vovô se tornou o melhor mandante da Série A, com 83,3% de aproveitamento. São 10 dos 12 pontos possíveis. São 3 vitórias (Grêmio, Vasco e Vitória) e um empate (São Paulo). Sem dúvida é um começo muito bom em casa e uma perspectiva de uma campanha segura na elite.

Etapa final dominante

Chegar aos 11 pontos na tabela em 7 rodadas é espetacular para este Ceará, que se supera a cada rodada e mostra uma entrega e competitividade vitais para uma campanha segura.

Diante do Vitória, o primeiro tempo foi em uma rotação um pouco abaixo, certamente pelo desgaste do jogo contra o Palmeiras no meio de semana pela Copa do Brasil. O Vitória, mais inteiro pela semana sem jogos que teve, tentou marcar alto e dificultou as ações do Ceará na etapa inicial.

Mas no 2º tempo, a postura do Ceará foi outra. Com mais intensidade, conseguiu dominar o Vitória e vencer um jogo chave.

Legenda: Pedro Henrique foi um dos destaques do Vozão contra o Vitória Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O crescimento do Ceará passou pela maior movimentação de Pedro Henrique e de Matheus Bahia. Os dois foram muito bem na fase ofensiva. E as chegadas de Dieguinho e Fernando Sobral também foram importantes para ganhar o duelo do meio campo contra o Vitória.

E lá atrás, Marllon e Willian Machado foram mais uma vez muito seguros. A dupla de zaga se consolida cada vez mais e é sinônimo de segurança.

Em suma, o Ceará mostra a competitividade necessária na Série A, e com um time ajustado, vai somando os pontos necessários para se criar uma 'gordura' na tabela.