Análise: Ceará foi mais uma vez resiliente defensivamente e arrancou bom empate fora

O Ceará empatou com o Santos em 0x0 no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela Série A, no fechamento da 8ª rodada com o roteiro esperado. O Ceará foi muito exigido defensivamente, pela postura mais conservadora da equipe fora de casa.

A estratégia foi certa, em não se expôr contra um time desesperado, mas jogando em casa e com bons jogadores do meio pra frente, como Soteldo, Rollheiser e Tiquinho Soares.

O Santos rondou a área do Vovô o jogo todo, e o Ceará foi muito resiliente defensivamente, com Willian Machado, o melhor em campo, e Marllon rebatendo todas, principalmente na jogada aérea, além de Fernando Miguel, seguro quando exigido.

Fabiano e Matheus Bahia também marcaram demais, assim como Dieguinho. Fernando Sobral esteve um pouco abaixo.

Na frente, o Ceará produziu pouco no 1º tempo, e na etapa final, teve três chances de marcar, com Pedro Raul, Lelê e Rômulo.

A baixa produção ofensiva pode ser entendida pela entrega defensiva de Galeano e Pedro Henrique. Eles voltararam muito para marcar e ajudaram.

A equipe poderia criar mais? Sim. Poderia atacar mais em certos momentos do jogo? Também. Mas para um time que não quer se expôr fora de casa e sabe bem de suas limitações, é aceitável.

O empate contra o Santos foi bom, mas se tivesse capricho nos três lances claros de gol, poderia ter se tornado uma vitória.

O empate levou o Vovô ao G6, e 12 pontos em 8 rodadas é uma ótima pontuação. O Ceará é competitivo, vai lutar em todos os jogos e como é forte em casa, pode construir sua campanha segura diante da torcida.