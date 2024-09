Análise: Ceará fez jogo bem abaixo no Castelão, mas muitos rivais já venceram assim nesta Série B

O Ceará precisava vencer o Brusque no Castelão na noite desta sexta-feira (27), pela 29ª rodada para continua vivo. E conseguiu. Não jogou bem, longe disso, mas conseguiu.

Para a torcida que compareceu em grande número ao Castelão - 45 mil pessoas - é o que importa. Vencer. Recalde fez o gol da vitória aos 17, e depois, o Ceará viu o limitadíssimo Brusque chegar próximo do empate em 3 oportunidades.

O flerte com o empate foi real, quase aconteceu, mas o Vovô saiu com uma vitória muito importante na luta pelo acesso. O time colou no G4, agora está há 1 ponto, e secará adversários diretos como Vila Nova, América e esperará o resultado entre Mirassol x Sport para ver a real distância.

Claro que o ideal é vencer jogando bem, o time precisará jogar melhor se quiser subir, mas sejamos justos: algumas vitorias acontecem assim, com mais frequência do que se imagina, principalmente na Série B.

Muitos adversários diretos do Ceará já venceram jogos assim. Eu vi muitos jogos da Série B - ossos do ofício - e muitas vitórias do Novorizontino (contra o mesmo Brusque foi assim), Mirassol (contra a Chapecoense), Sport (contra o Paysandu), Vila Nova (contra o CRB), todas foram assim, pelo placar mínimo e 'sofrendo', só para ficar em um exemplo de cada um. Foram jogos em que o time abriu o placar e sofreu para segurar o resultado. Acontece.

Não dá pra ser a campanha toda assim, mas um jogo ou outro acontece. O Ceará teve o dele e agora precisa jogar melhor. Terá que jogar melhor.

Atuações

Poucos se salvaram no Ceará na partida. O goleiro Bruno Ferreira, com uma defesa importante, David Ricardo pelas coberturas defensivas e o meia Recalde, pelo gol. Recalde não conseguiu dar o ritmo que o time precisa, nem distribuir o jogo com precisão, mas fez o que sabe de melhor, finalizar quando está dentro da área. Ele sabe fazer este tipo de gol e era assim no Newell's Old Boys, da Argentina. Ele é útil neste tipo de jogo.

Legenda: Saulo lutou muito como de costume, mas errou demais, assim como Pulga Foto: KID JUNIOR / SVM

No mais, o ataque do Ceará esteve irreconhecível. Este que é o melhor ataque da Série B, não e encontrou hoje. Pulga errou demais nos dribles e nos passes. Saulo se atrapalhou demais, apesar da raça. E Aylon, até deu uma cabeçada no gol perigosa, mas no mais foi bem marcado.

O Brusque conseguiu envolver o time do Ceará em alguns momentos, com De Lucca, Lourenço, Matheus Bahia e Rafal Ramos jogando uma partida bem abaixo e tendo muita dificuldade em conter as investidas do time catarinense.

Importância da vitória

Vencer era muito importante para o Ceará. Mantém viva a chance de acesso, deixa o grupo muito motivado para o confronto com o Sport no dia 7, que tende a ser um dos mais difíceis dos 9 que o time ainda terá.

Mas o Ceará poderá jogar diferente, nos erros do Sport, e no contra-ataque. Mas o setor precisa funcionar. Pulga e Saulo não podem errar tanto quanto hoje. E a defesa, se der mole como vez, pode se fatal.

Para Condé, é tentar corrigir alguns posicionamentos e aguardar o retorno de Mugni. O camisa 10 dá a cadência e a qualidade de passe que o time precisa. A falta dele foi nítida hoje.