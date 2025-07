Análise: Ceará criou para pontuar no Beira-Rio, mas limitação de elenco foi outra vez uma barreira

O Ceará merecia resultado melhor no Beira-Rio contra o Internacional na manhã deste domingo (20) pela Série A. O Vovô saiu com a derrota de 1x0, mas jogou para pontuar, criou chances de gol para levar pelo menos um ponto. Mas faltou mais qualidade, faltou elenco. O Vovô faz um campeonato correto, mas está no limite.

Galeano e Pedro Raul acertaram a trave, além de outras chances criadas e pressão na etapa final, sendo melhor que o Internacional no 2º tempo. Mas faltou elenco e as trocas de Condé na etapa final deixam a equipe mais limitada ainda.

Mas pelo menos a postura agradou, com o Ceará arriscando mais, atacando mais, mesmo fora de casa. Aquele time excessivamente defensivo como a maioria dos jogos fora e até alguns em casa não foi visto do Beira-Rio.

O Ceará jogou bem e mais solto diante de um adversário forte.

O Inter criar chances contra o Vovô era mais do que natural pelo poderio do time e por estar jogando em casa.

Assim, alternar ataques perigosos e chances de gol foi algo positivo no Ceará. No gol do Inter, aliás, a arbitragem poderia ter marcado falta em Pedro Henrique na origem do lance, mas nem o árbitro de campo, nem o VAR entenderam assim.

Pedro Raul fez ótimo jogo, segurando os marcadores, fazendo pivô e sendo perigoso em finalizações.

Pedro Henrique e Galeano se movimentaram muito, e Matheus Araújo fez um bom jogo.

Mas o Ceará não teve força suficiente para marcar após o recuo do Inter no 2º tempo. Se tivesse mais qualidade, em trocas, em peças, certamente sairia com um resultado melhor.

Ponto de atenção

Ainda que a derrota tenha vindo, a atuação é um alento em um momento ruim do time na Série A. Nos últimos 5 jogos na Série A, são 4 derrotas. O Vovô perdeu para Atlético (em casa), Botafogo (fora), Corinthians (em casa) e Internacional (fora).

A oscilação de resultados é normal em um campeonato tão difícil. Mas a equipe pode jogar mais e mostrou contra o Inter que pode reagir. O problema é a limitação do elenco. As peças que Condé tem para mudar o time.

A tabela é muito dura ao fim do returno - o surpreendente Mirassol, e os timaços Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, mas o Ceará precisa acreditar e jogar como fez no Beira-Rio. E se possível com reforços.