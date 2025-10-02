Diário do Nordeste
Análise: Ceará cria acima da média para um jogo seu fora de casa, mas paga pelos gols perdidos

Vovô perdeu para o Vitória por 1x0 no Barradão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:47)
Vladimir Marques
Legenda: O Ceará perdeu chances claras de gol e amargou a derrota contra o Vitória
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará foi derrotado pelo Vitória por 1x0 no Barradão em jogo em que criou o suficiente para empatar ou até vencer. Foram 14 finalizações, sendo uma na trave e 3 chances claras perdidas.

As chances criadas foram até acima da média do Vovô fora de casa, mas a equipe não soube aproveitar. E o Vitória, que saiu na frente, se defendeu, foi pressionado e segurou o resultado.

As chances do Ceará foram: 

Lourenço (exigindo grande defesa de Lucas Arcanjo)

Pedro Raul (perdeu grande chance após passe de Galeano)

Aylon (mandou na trave)

Willian Machado (perdeu chance de cabeça nos acréscimos)

É reagir em casa

O Ceará foi mais ofensivo que o habitual fora de casa, criou muito mais do que na vitória contra o São Paulo, por exemplo. Se foi efetivo no Morumbi, faltou eficiencia no Barradão.

A diferença para o Z4 ainda é segura, de 6 pontos, mas o clube, que está em uma boa 11ª colocação, não pode deixar cair mais para encerrar o campeonato sem sustos.

Faltam 13 jogos para o Vovô e 14 pontos para que o objetivo da permanência seja cumprido.

Portanto, vencer o Santos no Castelão no domingo, é primordial para que a campanha segura se mantenha.

