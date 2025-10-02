Análise: Ceará cria acima da média para um jogo seu fora de casa, mas paga pelos gols perdidos
Vovô perdeu para o Vitória por 1x0 no Barradão
O Ceará foi derrotado pelo Vitória por 1x0 no Barradão em jogo em que criou o suficiente para empatar ou até vencer. Foram 14 finalizações, sendo uma na trave e 3 chances claras perdidas.
As chances criadas foram até acima da média do Vovô fora de casa, mas a equipe não soube aproveitar. E o Vitória, que saiu na frente, se defendeu, foi pressionado e segurou o resultado.
As chances do Ceará foram:
Lourenço (exigindo grande defesa de Lucas Arcanjo)
Pedro Raul (perdeu grande chance após passe de Galeano)
Aylon (mandou na trave)
Willian Machado (perdeu chance de cabeça nos acréscimos)
É reagir em casa
O Ceará foi mais ofensivo que o habitual fora de casa, criou muito mais do que na vitória contra o São Paulo, por exemplo. Se foi efetivo no Morumbi, faltou eficiencia no Barradão.
A diferença para o Z4 ainda é segura, de 6 pontos, mas o clube, que está em uma boa 11ª colocação, não pode deixar cair mais para encerrar o campeonato sem sustos.
Faltam 13 jogos para o Vovô e 14 pontos para que o objetivo da permanência seja cumprido.
Portanto, vencer o Santos no Castelão no domingo, é primordial para que a campanha segura se mantenha.