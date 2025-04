Análise: Ceará confirma bom início na Série A com vitória obrigatória contra o Vasco no Castelão

Iniciar bem a Série A é fundamental para construir uma campanha segura ao longo das 38 rodadas. E o Ceará tem conseguido, como ficou evidente na vitória contra o Vasco por 2 a 1 no Castelão pela 4ª rodada.

Já é a segunda melhor campanha do clube após 4 rodadas na Era dos Pontos Corridos, atrás apenas de 2010, quando somou 8 pontos.

O Vozão mantém os 100% em casa - bateu o Grêmio na 2ª rodada e agora o Vasco - e conseguiu um ponto fora contra o Bragantino. Já são 24 jogos sem perder em casa, um número impressionante, com a última derrota sendo ainda na Série B contra o Mirassol em agosto do ano passado.

O início de Série A é bom, com a equipe de Léo Condé mostrando que é competitiva e tem um centroavante em estado de graça: Pedro Raul com 4 gols em 4 jogos.

Legenda: Pedro Raul, atacante do Ceará. Foto: Kid Junior/SVM

Os dois gols dele contra o Vasco mostram o grande momento que vive, dividindo a artilharia da Série A com Vegetti.

Ter um centroavante que aproveita as chances que tem é fundamental para caminhar bem na Série A.

Ou seja, o Ceará tem 3 pontos muito importantes para uma boa campanha na Série A:

1) Aproveitamento em casa, mantendo os 100% até então.

2) Um centroavante que marca gols: Pedro Raul já tem 4.

3) Uma equipe competitiva, que luta o jogo todo.

Agora, alertas

Para um primeiro objetivo que é a permanência, o Ceará tem conseguido os resultados, ainda que tenha limites técnicos no elenco.

Condé precisa corrigir o recuo em demasia, como ficou claro no 2º tempo contra o Vasco.

Ao deixar o adversário com a bola, o time corre riscos, como ficou evidente em todos os 4 jogos da Série A.

Claro que o elenco do Ceará tem limites técnicos e a qualidade do time cai com as trocas. É natural pelo orçamento que o Vozão tem na elite em 2025.

Mas é muito mais fácil corrigir isso vencendo, do que estando lá embaixo na tabela, como estão Sport e Vitória, por exemplo.

A vitória era obrigatória por ser um confronto direto pela permanência, e agora o Vozão deve chegar mais leve contra o Bahia no dia 21 para o clássico regional na Fonte Nova.

O caminho é longo, restam ainda 34 rodadas na Série A, mas o início do Ceará é animador e o credencia para uma campanha segura.