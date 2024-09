Análise: Aylon e Pulga assumem artilharia da Série B e vivem melhor momento que rivais na disputa

Com a goleada diante do Vila Nova/GO por 4 a 0 no Castelão, o Ceará se distanciou como melhor ataque da Série B - 45 gols - e de quebra, colocou dois de seus jogadores na artilharia do campeonato: Erick Pulga e Aylon, ambos com 9 gols.

Aylon fez dois gols no jogo e Pulga um, sendo decisivos para goleada alvinegra - completada por Recalde - e agora ambos dividem a artilharia da Série B com Caio Dantas, do Guarani/SP.

Jejum de 'rivais'

O detalhe é que Caio Dantas não marca há 5 jogos pelo time paulista, diferente dos jogadores do Vovô: Aylon tem 3 gols nos últimos 5 jogos, e Pulga dois.

Outros jogadores que estão próximos da dupla alvinegra são Dellatorre (do Mirassol) e Anselmo Ramon (do CRB), mas eles também vivem jejuns de gols: o atacante do time paulista não marca há 5 jogos, e do time regatiano há 10 na Série B.

Recorte de 10 jogos

Se pegarmos um recorte de 10 jogos, Aylon e Pulga se destacam ainda mais. Aylon tem 6 gols, Pulga tem 5. Quem mais se aproxima deste recorte é Zé Roberto, do Sport, que fez 5.

Aylon (6 gols)

Erick Pulga (5 gols)

Zé Roberto (5 gols)

Caio Dantas (3 gols)

Ou seja, o momento da dupla do Vovô é muito bom - principalmente do Aylon - e pode ser determinante para um acesso nas últimas 10 rodadas. A goleada alvinegra é muito importante para a sequência da Série B, ficando a 3 pontos do G4 e mostrando força. Agora; é buscar a 2º vitória seguida em casa, contra o Brusque sexta no Castelão, e melhorar o desempenho fora de casa.