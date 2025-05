Análise: Atuação do Fortaleza contra o São Paulo foi consistente, um alento para a Libertadores

A saga de 4 jogos seguidos do Fortaleza terminou nesta sexta-feira (2), com a equipe empatando pela 4ª vez. Mas ao contrário dos empates diante de Bucaramanga (1x1), Sport (0x0) e Retrô (1x1), o empate contra o São Paulo no Morumbis foi a de melhor atuação.

O Tricolor foi um time lúcido por todo jogo, atuou melhor do que o São Paulo, bem postado e seguro. O 4-4-2 armado por Vojvoda foi seguro e compacto em campo.

Mancuso e Bruno Pacheco foram muito bem nas laterais, apoiando muito e sendo perigosos.

Legenda: O Fortaleza fez um jogo seguro contra o São Paulo no Morumbis Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Martínez foi o melhor no meio campo, e na frente, Breno Lopes o mais perigos na frente.

E lá atrás, Mancha fez um ótimo jogo, assim como João Ricardo, que fez boas defesas e ainda pegou um pênalti de Ferreirinha.

De alerta, só faltou aproveitar as chances de gol que teve. Nas vezes em que ficou próximo de marcar, faltou decidir mais rápido, com a defesa do São Paulo bloqueando ou o chute indo pra fora.

A atuação leonina foi boa, certamente a melhor da temporada, é dá um ânimo para o jogaço de terça-feira da Libertadores contra o Colo Colo no Castelão.