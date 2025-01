Análise: 3ª rodada do Estadual tem Fortaleza e Ceará quase na semifinal, e disputa pelas quartas esquenta

Assim como na 2ª rodada do Campeonato Cearense, a 3ª teve vitórias dos favoritos ao título, Fortaleza e Ceará, e muita emoção por vagas nas quartas de final.

Leão e Vovô, lideram seus grupos com 9 pontos e precisam de mais uma vitória para uma vaga direta nas semifinais. O que deve acontecer já no fim de semana.

Legenda: De acordo com o regulamento, o líder vai para as semifinais, os 2º e 3º vão para as quartas, e o 4º e 5º para o quadrangular do rebaixamento Foto: Reprodução / FCF

'Favoritaços'

Os dois favoritos ao título venceram na rodada com placar magro - Ceará bateu o Iguatu e o Fortaleza venceu o Maracanã - e seguem firme por seus objetivos.

Antes do Clássico-Rei na última rodada da 1ª Fase, o Vovô ainda enfrenta o Barbalha, enquanto o Fortaleza joga com o Floresta.

Vagas nas quartas 'esquenta'

Restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase, está emocionante a luta por uma vaga na quartas de final, que terão o 2º e 3º de cada grupo.

E pelos resultados da rodada, Floresta (5 pontos) e Maracanã (4 pontos, no Grupo A, e Tirol e Barbalha (ambos com 4 pontos) no Grupo B, mostram força para avançar.

O Floresta empatou em 3 a 3 com o Ferroviário, mas tem uma tabela difícil: Fortaleza e Tirol.

Legenda: O Floresta arrancou empate em 3 a 3 com o Ferroviário e mostra força por vaga nas quartas Foto: Kely Pereira / Floresta

O Maracanã, que fez um ótimo jogo contra o Fortaleza, mostrou força e potencial para avançar: enfrenta Ferroviário e Barbalha.

O Horizonte, que corre por fora, tem 4 pontos e enfrenta Tirol em casa e Iguatu, fora.

No grupo B, o destaque da rodada é o Tirol. Goleou o limitadíssimo Cariri por 4 a 0, e ganhou fôlego na luta pela vaga. Enfrenta Horizonte e Floresta.

O Barbalha empatou em casa com o Horizonte e terá uma tabela difícil: Ceará e Maracanã. A Raposa dos Verdes Canaviais mostrou bom futebol até aqui, mas com uma tabela difícil, terá que torcer contra Ferroviário e Iguatu para avançar.

Legenda: O Tirol mostrou força ao golear na rodada e se credencia por uma vaga nas quartas Foto: Monteiro Fotos/Cariri

Ferroviário e Iguatu decepções

E por falar nos dois, que decepção são as campanhas de Ferroviário e Iguatu. Os dois estão por um fio no Cearense. O Tubarão da Barra pega Maracanã em casa e Cariri, fora, e se não ganhar os dois jogos corre risco de ir para o quadrangular do rebaixamento.

Hoje o Maracanã é mais time, mais bem treinado e o Tubarão da Barra terá que se superar para vencer o time do ótimo técnico Júnior Cearense.

O Azulão enfrenta Cariri e Horizonte, e tendo uma tabela melhor, mas dependerá de tropeços de Tirol e Barbalha.

Já o Cariri, é o pior time do campeonato, levou duas goleadas e demitiu Adelmo Soares. Sem pontos, não teve ter forças para reagir e precisa se organizar para o quadrangular do rebaixamento.