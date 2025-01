Análise: 2ª rodada do Estadual tem vitórias de Ceará e Fortaleza, além de Ferroviário 'ameaçado'

A 2ª rodada do Campeonato Cearense teve 5 jogos e vitórias dos favoritos ao título: Ceará e Fortaleza. O Leão, que estreou na 2ª rodada, venceu sem sustos o Horizonte, enquanto o Vozão teve que suar mais para vencer o clássico com o Ferroviário.

O Vovô tem 100% em 2 jogos e o Leão também, sendo que em um jogo, mas ambos devem realizar campanhas tranquilas na 1ª fase e avançarem como líderes.

Assim, interessante mesmo será a disputa para as quartas de final, que envolverá os 2º e 3º colocados dos grupos. Os 4º e 5º colocados irão para o quadrangular do rebaixamento.

Legenda: Classificação do Cearense após a 2ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Maracanã e Floresta mostram força

No Grupo A, hoje os classificados para as quartas seriam: Floresta e Maracanã, com 4 pontos, e no B, Barbalha com 3 e Tirol com 1. Mas o Horizonte pode brigar com os dois por uma vaga, já o Cariri precisará de uma reação. O time tem um jogo a menos, mas como este jogo é contra o Fortaleza na segunda-feira, não dá nem pra chamar de 'trunfo', já que pontuar é quase impossível.

Legenda: O Floresta começou bem o Campeonato Cearense, com 4 pontos e em 2 jogos Foto: Pedro Yank / Iguatu

Mas sem dúvida, Floresta e Maracanã são times consistentes e são favoritos para chegar nas quartas de finais. Os trabalhos de Chamusca do Verdão e Junior Cearense na Raposa Metropolitana são consistentes e o grupo de jogadores tem mais qualidade.

Ferroviário e Iguatu preocupam

No B, chama a atenção as largadas ruins de Iguatu e Ferroviário. Antes do campeonato começar, eram favoritos claros as vagas nas quartas de finais e agora correm riscos de não se classificarem e irem juntos para o quadrangular do rebaixamento.

O Azulão empatou com o Floresta em casa e mudou de treinador. São 2 jogos no Morenão e apenas um ponto. A tabela do Iguatu não é fácil, e na quarta pega o Ceará.

Legenda: O Ferrão perdeu o clássico para o Ceará e ainda não pontuou no Estadual Foto: Ismael Soares / SVM

O Ferroviário teve um clássico dificil, e outro começo de jogo ruim, assim como foi diante do Horizonte. Sofreu 2 gols cedo, melhorou, fez um gol mas não teve forças para reagir. Zerado, o Ferrão precisará vencer os 3 jogos que faltam: Floresta, Maracanã e Cariri, para ter chances de classificação.

O técnico Tiago Zorro tem um elenco com claros limites técnicos, até mostra bons momentos, mas o time não vence. Contra o Sport e Ceará, teve 'lampejos', mas não o suficiente. Ele terá muito trabalho e está muito pressionado.

O Barbalha mostrou muita força ao vencer o Cariri na abertura da rodada por 3 a 1 e pode ser uma surpresa, sob o comando de Vladimir de Jesus.

O Tirol arrancou um ponto importante contra o Maracanã fora de casa e tem jogo vital contra o Cariri na próxima rodada.

Rodadas imprevisíveis

Claro que os confrontos que não envolvem Ceará e Fortaleza são imprevisíveis, entre os times menores e o Ferroviário.

Há equipes já em estágios diferentes e restam apenas 3 jogos para a maioria dos times - 4 para Fortaleza e Cariri - com cada ponto sendo importante.

Que venha a 3ª rodada, a luta pela quartas de finais do Estadual promete!