Agora SAF, Ferroviário completa 92 anos almejando novos tempos gloriosos

O dia 9 de maio é especial para um dos times mais importantes da história do futebol cearense: o Ferroviário, que faz 92 anos nesta sexta-feira.

Fundado em 1933 por operários da RVC, precursora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), nas proximidades da Barra do Ceará, o Ferroviário se notabilizou por ser um clube de raízes operárias, como a classe ferroviária.



Ao longo destes 92 anos, o Tubarão da Barra montou grandes times que abrilhantaram o futebol cearense, revelando craques como Pacoti, Celso Gavião, Marcelo Veiga, Mirandinha, Jorge Veras, Jardel, Mazinho Loyola e Mota.

O Ferrão conquistou o Campeonato Cearense 9 vezes, a Copa Fares Lopes duas vezes, a Copa dos Campeões Cearenses uma vez, o torneio Início do Ceará cinco vezes e a Série D do Brasileiro duas vezes, em 2018 e 2023.

Legenda: O último grande título do Ferrão foi a Série D de 2023 Foto: Kid Junior/SVM

Como participações, foram 6 na Série A do Brasileiro, 7 na Série B, 17 na Série C e 3 na Série D. Em Copas, foram 11 na Copa do Brasil e 7 na Copa do Nordeste.

Presente e Futuro

O Tubarão da Barra faz em 2025 consistente, com boas participações no Campeonato Cearense (Foi 4º colocado), Copa do Nordeste (está na 2ª Fase) e Série D (está no G4 do Grupo A3).

A equipe é uma das favoritas ao acesso para a Série C, ao lado de equipes como América/RN, Santa Cruz, ASA, Ceilândia, Portuguesa/SP e Joiville/SC.

Legenda: Liderado por Ciel, o Ferroviário tem potencial para grande campanha na Série D Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Conquistar o acesso para a Série C seria sinônimo de mais investimentos para temporada de 2026, já que este ano, o clube se tornou uma SAF em fevereiro.

Os associados do Ferroviário aprovaram no dia 25 de fevereiro, a venda de 90% do Ferroviário SAF para a empresa MAKES. A empresa passa a gerir o futebol profissional e as categorias Sub-20 e Sub-17 do clube, mediante obrigações contratuais.

Entre as obrigações da SAF, estão: investimentos em melhorias no Elzir Cabral de R$ 8 milhões até 2029, participação do Ferroviário nas Receitas da SAF, e garantia mínima de orçamento para investimento no futebol pelos próximos 10 anos: Na Série D (R$ 10 milhões por ano), na Série C (R$ 15 milhões por ano), na Série B (R$ 25 milhões por ano), e Série A (R$ 50 milhões).

Ou seja, o clube coral tem tudo para que, com mais investimento, voltar para a Série C e finalmente sonhar com a Série B do Brasileiro, que daria um calendário mais robusto.

O Ferrão é um clube tradicionalíssimo, de torcida fanática e que merece estar nas principais divisões do país. Parabéns Ferroviário! Que venham novos tempos gloriosos!