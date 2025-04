A arbitragem brasileira brinca de fazer futebol com um VAR confuso e sem chip na bola

A arbitragem brasileira é ruim. Faz muito tempo. Desde que acompanho futebol com mais entendimento do que é o jogo, e das regras, por volta de 1998. De lá pra cá, a arbitragem brasileira já foi protagonista de lances absurdos, e mesmo com a introdução do VAR, isso continua e irrita.

A propalada profissionalização dos árbitros não aconteceu, e eles continuam tendo outras profissões além do futebol, apesar de ganharem bem quando trabalham em um jogo da Série A e do VAR.

No mundo ideal, a CBF deveria ter árbitros profissionais, que só vivessem do futebol e fossem devidamente preparados. Mas isso não acontece.

A CBF tem condições de investir nas melhores câmeras para o VAR, nas melhores imagens, chip na bola para indicar se ela entrou ou não, mas a entidade prefere gastar dinheiro com outras coisas e deixar a arbitragem na lama mesmo.

Os erros de arbitragem contra Ceará e Fortaleza esta semana chamaram a atenção e revoltaram as torcidas. E olha que nem foram contra times do 'eixo' (leia-se RJ-SP, MG e RS), mas contra co-irmãos nordestinos. Mas já vimos inúmeras vezes Vovô e Leão serem 'garfados' contra times do eixo. Não é chororô, é a realidade.

No pênalti marcado contra o Ceará diante do Bahia na Fonte Nova na segunda-feira, o VAR foi confuso e intervencionista. O árbitro não deu o pênalti em campo, mas os arbitros que estavam na cabine do VAR fizeram tudo pra ele mudar de ideia. Ele mudou de ideia por falta de personalidade e não bancou sua decisão.

No gol não validado do Fortaleza, o erro de procedimento foi claro. O VAR não deveria ter jogado nas costas a decisão para o árbitro Matheus Candançan, que tem escudo Fifa. Ele teria que ter câmeras melhores para validar o lance. Ou melhor, cadê o chip na bola CBF? Bastava ter investido no chip na bola para o lance não tivesse polêmica alguma.

Pelas imagens, é possível perceber que a bola entrou. Mas nem o VAR, nem o árbitro, tiveram coragem de bancar o lance. Chamar a imagem de 'inconclusiva' é muito fácil. A CBF tinha obrigação de que estes lances fossem elucidados com uma tecnologia bem melhor.

As torcidas e diretorias de Vovô e Leão têm todos os motivos para estarem na bronca. A noticia ruim é que podem esperar mais erros de arbitragem, porque eles acontecerão. Infelizmente.