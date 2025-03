9ª rodada da Série B esquenta briga de trio pela liderança do Grupo A: Veja jogos

A Série B do Campeonato Cearense chega em seu momento decisivo na 1ª Fase, restando apenas duas rodadas. Por terem 5 clubes em cada grupo, um sempre folga na rodada, estando em clara desvantagem na reta final.

Legenda: Classificação da Série B Cearense antes da 9ª rodada Foto: Divulgação / FCF

E para a 9ª rodada, a disputa pela liderança do Grupo A, que dá vaga nas semifinais está emocionante, envolvendo 3 times: Itapipoca, Maranguape e Caucaia, todos com 13 pontos. Só um deles vai direto para a semifinal, e os dois restantes estarão nas quartas de final.

Com 7 jogos disputados, o Maranguape só joga mais uma vez, contra o Caucaia, na quinta-feira (20). Por isso, para o Verdão, a vitória é fundamental. E ainda terá que 'secar' o Itapipoca, que joga contra Atlético e Caucaia.

A Raposa Metropolitana vem embalada, com duas goleadas (4x2 no Tiradentes e 4x0 no Atlético).

Atlético (5 pontos) e Tiradentes (1), lutam contra o rebaixamento.

Quixinha tranquilão no B

Se no A a disputa é tripla, no B, o Quixadá está disparado e pode garantir a liderança ao fim da rodada, se vencer o Guarani de Juazeiro. O Canarinho do Sertão tem 13 pontos, 5 a mais que o trio (Crato, Guarani de Juazeiro e Icasa), todos com 8.

O curioso é que no grupo B, a disputa tripla é pelas quartas de final. Guarani e Icasa tem 2 jogos a fazer, contra um do Crato.

O Pacatuba, com 5 pontos, corre por fora e se preocupa com o rebaixamento.

Veja jogos da 8ª rodada