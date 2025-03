7ª rodada da Série B do Cearense promete disputa pela lideranças dos grupos; Veja jogos

O fim de semana será movimentado pela Série B do Campeonato Cearense. Serão 4 jogos, todos importantes para a disputa da liderança dos Grupos A e B.

Três equipes disputam a liderança do Grupo A (Itapipoca, Caucaia e Maranguape) e Grupo B (Quixadá, Guarani de Juazeiro e Icasa. Vale lembrar que quem terminar a Série B na liderança, estará diretamente nas semifinais, com 2º e 3º lugares indo para as quartas.

Classificação Série B

Legenda: Classificação da Série B após a 6ª rodada Foto: Divulgação / FCF

Cenário da competição

O Itapipoca venceu confronto direto na rodada anterior, batendo o Maranguape por 1 a 0 e lidera, mas folga na rodada. Assim, o Garoto Travesso terá que 'secar' Maranguape e Caucaia.

Legenda: O Itapipoca lidera o Grupo A da Série B com 10 pontos e folga na 7ª rodada Foto: @eimarceloviana

No Grupo B, Quixadá lidera e na rodada anterior, arrancou um empate no Romeirão contra o Icasa em 1 a 1. O Canarinho do Sertão recebe o Pacatuba e é perseguido de perto por Guarani de Juazeiro e Icasa. Os dois times do Cariri podem até assumir a liderança, mas precisarão de uma derrota do Quixadá.

Já contra o rebaixamento, que serão os dois piores da classificação geral, precisam redobrar a atenção o Tiradentes (1 ponto), Pacatuba (2 pontos) e Crato (4 pontos). O Atlético tem apenas 4 pontos, mas apenas 3 jogos, tendo potencial para reagir.

Jogos da 7ª rodada

Legenda: Jogos da 7ª rodada da Série B Cearense Foto: Reprodução / FCF

*A partida da 7ª rodada entre Tiradentes x Itapipoca foi adiado para o dia 17. Na segunda-feira Tiradentes e Caucaia entram em campo pela 6ª rodada, às 15h30 no PV.