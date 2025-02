4ª rodada da Série B tem vitórias de Quixadá, Atlético e Itapipoca, além de tropeço do Icasa

A 4ª rodada da Série B do Campeonato Cearense teve 4 partidas, com 3 equipes se destacando, com vitórias marcantes: Atlético, Itapipoca e Quixadá. E por outro lado, as duas tradicionais equipes de Juazeiro desapontando.

Classificação da Série B

Legenda: Classificação da Série B após a 4ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Resultados da 4ª rodada

No Grupo A, o Itapipoca goleou o Caucaia por 4 a 0 no Perilo Teixeira, e assumiu a vice-liderança, com 6 pontos. Os gols do Garoto Travesso foram marcados por Stênio, Marcus Breno, Elanardo e Renan Dantas.O líder é o Maranguape, com 7, que folgou na rodada.

Em 3º, está o Atlético, que venceu o Tiradentes por 3 a 1 no PV, na sexta-feira, chegando aos 4 pontos. A Águia abalou as estruturas da Segundona ao anunciar o experiente Magno Alves, que aos 49 anos, deu duas assistências na vitória contra o Tigre e pode fazer a diferença daqui pra frente por sua qualidade técnica.

O 'Magnata', jogou ao lado do filho Pedrinho, e mostrou que pode ajudar o time de garotos do Atlético na luta pelo acesso.

Legenda: Magno Alves entrou em campo no 2º tempo com a camisa 9 e deu duas assistências Foto: @danielgave98 - Kauan Ferreira / FC Atlético

O Quixadá venceu o Guarani de Juazeiro no Inaldão Lirio Callou, se mantendo na liderança do Grupo B, com 9 pontos. Os gols do Canarinho do Sertão foram marcados pelo centroavante Lucão.

O Leão do Mercado se mantém em 3º com 4 pontos, atrás do Icasa, com 5.

O Verdão, aliás, decepcionou, ao empatar em 1 a 1 com o Pacatuba, no Abilhão. O Icasa tem a camisa mais 'pesada' e a maior torcida entre os times da Série B, e já tropeçou duas vezes contra adversários mais fracos: Crato e Pacatuba.

Para a liderança não ficar mais longe, que dá vaga direta nas semifinais, o Verdão precisa reagir logo. Lembrando que são 10 rodadas nesta 1ª fase, com os 2º e 3º de cada grupo indo às quartas e os dois últimos na classificação geral sendo rebaixados.

Próxima rodada

A 5ª rodada terá 3 jogos no meio de semana, destaque para o clássico entre Icasa x Guarani de Juazeiro, dois tradicionalíssimos que precisam reagir no certame.

A partida entre Atlético x Itapipoca será apenas no dia 13 de maio, às 15h30 no PV.