2ª Fase da Libertadores ou Sul-Americana? Veja cenários para os mata-matas das duas competições

A 6ª rodada da 1ª Fase da Libertadores e Sul-Americana será emocionante e decidirá o futuro de praticamente todos os brasileiros nas duas competições. São 14 envolvidos, sete em cada torneio, com 11 ainda vivos. Três já estão com a situação definida: São Paulo e Palmeiras, na Libertadores, já classificados para a 2ª Fase, e o Cruzeiro já eliminado na Sul-Americana.

Dos dias 26 a 29, a 6ª rodada será disputada, com as fases de mata-mata sendo definidas. As duas competições estão interligadas. Quem ficar em 3º nos grupos da Libertadores, jogará um playoff com os 2º colocados dos grupos da Sul-Americana.

Veja os cenários de cada grupo:

Libertadores

Grupo A

Legenda: Classificação do Grupo A da Libertadores após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

Universidad do Chile, Estudiantes e Botafogo disputam duas vagas para 2ª Fase. Um deles, o 3º colocado, irá para os playoffs da Sul-Americana. O Carabobo já não tem mais chance de nada.

Grupo B

Legenda: Classificação do Grupo B da Libertadores após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

O River Plate já está na 2ª Fase como líder do Grupo. Universitário, Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, disputam uma vaga na 2ª Fase da Libertadores e outra nos playoffs da Sul-Americana.

Grupo C

Legenda: Classificação do Grupo C da Libertadores após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

Central Córdoba, Flamengo e LDU disputam duas vagas para 2ª Fase. Um deles, o 3º colocado, irá para os playoffs da Sul-Americana. O Deportivo Táchira não tem mais chance de nada.

Grupo D

Legenda: Classificação do Grupo D da Libertadores após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

O São Paulo já está na 2ª Fase da Libertadores e ainda busca a liderança na rodada final. O Libertad já está classificado em 2º, com Talleres e Alianza Lima disputando uma vaga nos playoffs na Sul-Americana.

Grupo E

Legenda: Classificação do Grupo E da Libertadores após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

O Racing já está classificado para a 2ª Fase e busca a liderança do Grupo E. Fortaleza e Bucaramanga disputam a 2ª vaga nas Oitavas de Final, e quem ficar fora, irá para a Sul-Americana. Vale lembrar que o Leão ainda pode ser líder do grupo se vencer o Racing. O Colo não tem mais chance de nada.

Grupo F

Legenda: Classificação do Grupo F da Libertadores após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

O Atlético Nacional de Medelín já está classicado para a 2ª Fase. O time colombiano luta pela liderança da chave. Internacional e Bahia disputam a 2ª vaga nas Oitavas de Final da Libertadores. Se o Inter não avançar, irá para a Sul-Americana. Já o Bahia, pode até perder a vaga na Sul-Americana, ultrapassado pelo Nacional do Uruguai.

Grupo G

Legenda: Classificação do Grupo G da Libertadores após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

O Palmeiras já está classificado para as Oitavas de Final e garantiu a melhor campanha geral. Cerro Porteño e Sporting Cristal disputam a última vaga na 2ª Fase. O Bolívar ainda tem chance de Sul-Americana, podendo ultrapassar o Sporting Cristal.

Grupo H

Legenda: Classificação do Grupo H da Libertadores após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

Vélez Sarsfield e Peñarol estão classificados para as Oitavas de Final da Libertadores. O San Antônio Bulo Bulo, da Bolívia, está garantido nos playoffs da Sul-Americana. O Olímpia não tem chance de classificação para mais nada.

Sul-Americana

Grupo A

Legenda: Classificação do Grupo A da Sul-Americana após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

Independiente/ARG, Guaraní/PAR e Nacional Potosí disputam a liderança vaga direta nas Oitavas da Sul-Americana. Quem foi vice-líder irá pra os Playoffs da competição. O Boston River já está eliminado.

Grupo B

Legenda: Classificação do Grupo B da Sul-Americana após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

A Universidad de Quito está classificado como líder de vai direto para as Oitavas da Sul-Americana. Vitória, Defensa Y Justícia e Cerro Largo, disputam a 2º vaga, para os playoffs.

Grupo C

Legenda: Classificação do Grupo C da Sul-Americana após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

O Huracán já está classificado para as Oitavas da Sul-Americana. Corinthians e América de Cali disputam a 2º vaga, indo para os playoffs. O Racing, do Uruguai, já está eliminado.

Grupo D

Legenda: Classificação do Grupo D da Sul-Americana após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

Godoy Cruz e Grêmio disputam a vaga direta nas Oitavas. Quem ficar em 2º irá para os playoffs da Sul-Americana. Atlético Grau e Sportivo Luqueño estão eliminados.

Grupo E

Legenda: Classificação do Grupo E da Sul-Americana após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

Muschuc Runa, do Equador, já está classificado como líder e vai para as Oitavas de Final da Sul-Americana. O Palestino já é o 2º e vai para os playoffs da Sul-Americana, enquanto Cruzeiro e Unión Santa Fé, da Argentina, já estão eliminados.

Grupo F

Legenda: Classificação do Grupo F da Sul-Americana após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

Fluminense e Once Caldas disputam a liderança e a vaga direta nas Oitavas da Sul-Americana. Quem ficar em 2º irá para os playoffs da competição. GV San José e Unión Española já estão eliminados.

Grupo G

Legenda: Classificação do Grupo G da Sul-Americana após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

O Lanús já está classificado para as Oitavas de Final da Sul-Americana. Melgar, Vasco e Puerto Cabello lutam por uma vaga nos playoffs da competição.

Grupo H

Legenda: Classificação do Grupo H da Sul-Americana após 5ª rodada Foto: Reprodução / Conmebol

Cienciano e Atlético/MG disputam a liderança e vaga nas Oitavas de Final da Sul-Americana. Quem for 2º, joga os playoffs. O Caracas ainda tem uma chance mínima de ser 2º e ultrapassar o Galo.

Como ficariam os mata-matas com a classificação atual?

Só para que o torcedor tenha um parâmetro de como seriam as Oitavas da Libertadores, caso terminasse hoje.

O Pote 1 das Oitavas seria com os atuais primeiros colocados: Universidad de Chile, River Plate, Central Córdoba, São Paulo, Racing, Atlético Nacional, Palmeiras, Veléz Sarsfield

Pote 2 das Oitavas seria, com os atual segundos colocados: Estudiantes, Universitário, Flamengo, Libertad, Fortaleza, Internacional, Cerro Porteño, Peñarol.

Com a atual classificação e times como Botafogo e Bahia lutando ainda pela vaga, a chance de confrontos brasileiros nas Oitavas é grande.

Vale lembrar que o Fortaleza pode estar no Pote 1 como líder do Grupo E, ou no Pote 2, como vice-líder.

A fase de mata mata da Sul-Americana teria o seguinte formato:

Direto para as Oitavas:

Independiente, Universidad de Quito, Huracán, Godoy Cruz, Mushuc Runa, Once Caldas, Lanús, Cienciano

Playoffs da Sul-Americana:

Pote dos líderes da Sula

Guaraní-PAR, Vitória, Corinthians, Grêmio, Palestino, Fluminense, Melgar e Atlético Mineiro.

Pote dos 3º da Libertadores

Botafogo, Independiente Del Valle, LDU, Talleres, Atlético Bucaramanga, Bahia, Sporting Cristal e San Antônio Bulo Bulo.

Nos dois potes prováveis da Sul-Americana há possibilidade de confrontos brasileiros. Vale lembrar que o Fortaleza pode ir para os playoffs da Sul-Americana, como 3º colocado de seu grupo da Libertadores.