18 seleções já garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026; veja situação de cada eliminatória

Com o fim da Data-Fifa de setembro, aumentou o número de classificados para a Copa do Mundo de 2026: 18. Ou seja, restam 30 vagas para a Copa do Mundo que será nos Estados Unidos, México e Canadá. Duas equipes já garantiram vaga na respescagem mundial, que será no ano que vem.

Veja todos classificados pra Copa até então e como estão as eliminatórias em todo mundo

Classificados

Anfitriões:

Canadá

Estados Unidos

México

Africa:

Marrocos

Tunísia

Oceania:

Nova Zelândia

Ásia:

Austrália

Coreia do Sul

Irã

Japão

Jordânia

Uzbequistão

América do Sul:

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Colômbia

Paraguai

Repescagem mundial

Nova Caledônia

Bolívia

A repescagem mundial será em 2026 em um playoff com seis seleções: Além de Bolívia e Nova Caledônia, jogarão uma equipe da Ásia, uma da África e duas da Concacaf. Duas equipes estarão na Copa do Mundo.

Confira a situação das Eliminatórias em cada confederação:

ÁSIA (restam duas vagas diretas e uma vaga na repescagem mundial)

Andamento das Eliminatórias: seis seleções vão disputar, em outubro, a quarta fase da competição, divididas em dois grupos.

Catar, Emirados Árabes e Omã (Grupo A), Arábia Saudita, Iraque e Indonésia (Grupo B).

As vencedoras de cada grupo vão à Copa, as segundas colocadas se enfrentam pela vaga na repescagem mundial.

ÁFRICA (restam sete vagas diretas e uma para a repescagem mundial)

Egito, Senegal, Africa do Sul, Cabo Verde, Costa do Marfim, Argélia e Gana lideram seus grupos e estão próximas de vaga na Copa restando duas rodadas.

Burquina Fasso, República Democrática do Congo, Benin, Camarões, Gabão, Uganda, Namíbia e Magadascar estão na vice-liderança de seus grupos, com mais possibilidades de quatro delas irem aos playoffs.

As quatro melhores segundas colocadas jogarão um playoff para que a campeã jogue a repescagem mundial.

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE (três vagas diretas e duas para a repescagem mundial)

Doze equipes jogam em três grupos de quatro equipes. Os vencedores se classificarão para a Copa e os dois melhores segundos colocados avançarão para a repescagem.

Suriname, Jamaica, Honduras lideram seus grupos. El Salvador, Curaçau e Costa Rica estão na 2ª colocação.

EUROPA (16 vagas diretas)

Os vencedores dos 12 grupos garantem vaga na Copa do Mundo. Alguns grupos já tiveram 5 rodadas e outros apenas duas.

Eslováquia, Suíça, Dinamarca, França, Espanha, Portugal, Holanda, Bósnia, Noruega, Macedônia, Inglaterra e Croácia lideram seus grupos.

Alemanha, Kosovo, Escócia, Islândia, Geórgia, Armênia, Polônia, Áustria, Itália, Bélgica, Albânia, Tchéquia estão na 2ª colocação e jogariam um playoff para indicar mais 4 classificadas para a Copa.