1ª Fase da Liga dos Campeões terá grandes clássicos e confrontos curiosos; Veja análise
Nesta quinta-feira (28), foram conhecidos os jogos da 1ª Fase da Liga dos Campeões 2025/26.
O formato é novo, desde a temporada passada e ainda divide opiniões. Mas é indiscutível que já permite grandes jogos na 1ª Fase, o que raramente acontecia em formatos anteriores.
Cada equipe disputa oito rodadas, com dois adversários de cada pote. Assim, há um equilíbrio de confrontos.
Ao fim da 1ª Fase, as oito primeiras colocadas vão direto para as oitavas de final, e quem terminar entre 9º e 24º se classifica para os playoffs das oitavas.
Na edição do ano passado, primeira nesse formado, os gigantes Real Madrid e Manchester City não se classificaram entre os 8 e jogaram eliminatórias prévias, ficando pelo caminho.
Grandes clássicos
A 1ª Fase terá grande clássicos, que no formato anterior, com muita sorte, poderiam acontecer nas Oitavas de Final, e era mais frequentes das quartas em diante. Veja os clássicos da 1ª Fase.
PSG x Barcelona
PSG x Bayern
Real Madrid x Manchester City Real Madrid x Liverpool
Real Madrid x Juventus
Bayern x Chelsea
Chelsea x Arsenal
Liverpool x Inter de Milão
Inter x Arsenal
Arsenal x Bayern
Chance para os 'menores'
O novo formato da Liga dos Campeões é mais inclusivo e permite que clubes teriam poucas chances no formato anterior, cheguem a 1ª Fase. Qarabag, Slavia Praga, Kairat Almaty, Pafos, Copenhagen e Bodo/Glimt são exemplos.
Cinco deles se classificaram pelo caminho dos campeões nacional com rankig mais baixo. Antes, eles enfrentariam 3º e 4º colocados de ligas mais fortes e raramente conseguiam avançar.