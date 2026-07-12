'Zuckerberg cearense' cria navegador web, app de mensagens e radar de voos
Afonso Alcântara, CEO e criador da rede social Poosting, expande ecossistema de tecnologia com produtos nacionais.
O empreendedor cearense Afonso Alcântara, conhecido por ser o criador da Poosting, maior rede social brasileira, com 5,5 milhões de usuários, está ampliando o portifólio de tecnologia com produtos nacionais.
Nos últimos meses, o desenvolvedor, apelidado de Zuckerberg brasileiro/cearense, lançou três novas aplicações em frentes diversas, dominadas por players estrangeiros: mensagens instantâneas, navegação na internet e monitoramento de voos em tempo real.
O primeiro produto é o Poosting Msg, aplicativo de mensagens com proposta semelhante ao WhatsApp. A plataforma permite criar grupos de amigos, com sistema de convites, além de conversas privativas entre usuários. O acesso é feito por app de celular ou navegador.
Alcântara também apresentou ao mercado a Poosting Web, navegador de internet desenvolvido com foco em desempenho e privacidade. Segundo o criador, o navegador é mais rápido que concorrentes consolidados como Chrome, Edge e Firefox.
Monitoramento profissional de voos
O lançamento mais recente é o Wproo Radar, sistema profissional de monitoramento de voos em todo o mundo. A ferramenta exibe aeronaves em tempo real, com informações completas sobre cada voo, e reúne um conjunto de recursos voltados tanto para entusiastas da aviação quanto para profissionais do setor.
O sistema funciona diretamente no navegador, com interface bilíngue em português e inglês, e pode ser instalado como aplicativo em celulares e computadores.
"É fundamental que os brasileiros disponham de ferramentas nacionais e não sejam dependentes de produtos estrangeiros. Criar essas ferramentas a partir do Ceará é importante, mas o Brasil ainda tem muito potencial tecnológico a ser explorado", diz Alcântara.