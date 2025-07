ZPE Ceará garante mais de R$ 100 milhões para projeto de amônia verde no Pecém

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) Ceará obteve aprovação da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) para o financiamento de R$ 113 milhões, montante a ser destinado à fase de engenharia de um dos principais projetos de hidrogênio verde (H2V) em desenvolvimento no Brasil.

O empreendimento, liderado pela Casa dos Ventos em parceria com a TotalEnergies, prevê a implantação de uma usina de produção de amônia verde no Complexo do Pecém, com investimentos totais estimados em mais de R$ 12 bilhões.

Os recursos serão aplicados nas etapas de estudos preliminares e engenharia detalhada, essenciais para viabilizar a construção da planta industrial.

A usina terá capacidade para produzir até 900 mil toneladas por ano de amônia verde, combustível estratégico na transição energética global.

Outro projeto de grande impacto da Casa dos Ventos, também a ser instalado no Pecém, é o mega data center, que deve absorver investimento de R$ 50 bilhões.