XP abre 38 vagas em Fortaleza para assessores de investimentos

A XP prepara uma expansão robusta no mercado de Fortaleza, considerado estratégico em seus planos para a região Nordeste. A empresa está com 38 vagas abertas para ampliar seu time na capital cearense.

Interessados precisam ter certificação de assessor de investimento (ou exame de certificação Ancord agendado).

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas neste link.

Os selecionados serão convidados para evento a ser realizado em 14 de junho. Segundo a XP, os candidatos poderão escolher até duas assessorias para entrevistar. Os escritórios participantes são Alphaways, M7 Investimentos, Start Investimentos, Saron e Ápice.

O modelo de remuneração para a profissão é variável, de acordo com as práticas de cada escritório e com base na carteira de clientes atendida.

Faz parte das responsabilidades do assessor captar e manter relacionamento próximo com cada cliente, a fim de entender o perfil do investidor e seus objetivos para os diversos momentos de vida.