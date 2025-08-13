Vendas no Dia das Pais crescem 7% no Ceará, aponta Itaú

Levantamento do Itaú Unibanco aponta que as vendas no fim de semana do Dia dos Pais, no Ceará, cresceram 7%, em comparação com a data comemorativa de 2024.

Os números consideram as vendas realizadas via adquirência, pelas Laranjinhas (cartões de débito e crédito), Pix QR Code e Pix Transferência, feitas de pessoa física (PF) para pessoa jurídica (PJ), tanto no e-commerce quanto presencialmente.

Entre os setores que mais se beneficiaram com a data estão alimentos e bebidas, com alta de 11,9%, perfumaria, com incremento de 11,6%, comércio de artigos esportivos, com reforço de 11,3%, e hotéis e serviços de turismo, que registrou um acréscimo de 8,1% no fim de semana.