Vendas de motos zero km disparam no Ceará em 2025

Com quase 80 mil motocicletas zero km vendidas de janeiro a setembro deste ano, o segmento já soma uma expansão de 29% em comparação a igual período do ano passado, no Ceará.

Nos 9 primeiros meses do ano, os emplacamentos totalizam 79,6 mil, contra 61,5 mil neste recorte de 2024, conforme dados da Fenabrave. São, portanto, 18 mil unidades comercializadas a mais. Esse foi o segmento automotivo que mais cresceu no ano.

Também houve avanço nas vendas de carros, contudo, mais tímido. Foram emplacados nesse intervalo 30 mil carros, um incremento de 6% sobre o resultado do ano anterior. Já os veículos comerciais leves (picapes) registraram alta de 9% nas vendas, no Ceará, totalizando 6,8 mil unidades.

Venda de veículos no Ceará (jan-set/2025)