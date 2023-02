Venda de computadores cai, e aluguel de equipamentos de TI ganha força

Com uma queda de 16% nas vendas de computadores no Brasil no ano passado — a mais acentuada desde 2011, segundo estudo das consultorias Canalys e Gartner —, vem ganhado destaque no mercado o Outsourcing de TI (Tecnologia da Informação), serviço de assinatura de equipamentos.

O aluguel de computadores e outros aparelhos pode apresentar custo-benefício favorável às empresas. Entre as vantagens da terceirização, estão a economia com imposto de renda e manutenção, atualização tecnológica e não imobilização de capital de giro.

“O outsourcing vem se tornando tendência em empresas de todo o mundo, principalmente pela economia de custos”, diz Patrick Alex, CEO da CSI Tech, empresa cearense que atua na área.

Com atuação nacional, a companhia assinalou crescimento de 300% nos últimos três anos e projeta expansão de 80% em faturamento em 2023.

Informações da Statista apontam que 64% das empresas já terceirizam toda a sua estrutura de tecnologia. Em todo o mundo, este será um negócio de US$ 425 bilhões até 2026.

