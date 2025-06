Vale-refeição dura só 8 dias para trabalhadores do Nordeste, aponta pesquisa

Um levantamento da plataforma de gestão de benefícios Flash, ao qual esta Coluna teve acesso em primeira mão, mostra que os saldos de vale-refeição e vale-alimentação dos trabalhadores nordestinos duraram, em média, apenas 8 dias por mês no primeiro trimestre de 2025.

Esse número é três dias menor que a média nacional, de 11 dias, o que mostra um descompasso regional no poder de compra de alimentos.

Gasto maior no Nordeste

O estudo também revelou que o Nordeste, junto com a região Norte, registrou gastos médios por transação acima da média nacional, tanto em restaurantes quanto em supermercados.

Enquanto a média brasileira foi de R$ 102,59 por compra em supermercados e R$ 50,58 em restaurantes, os trabalhadores nordestinos gastaram R$ 110,24 e R$ 51,11, respectivamente.

Na região Norte, os valores foram R$ 109,93 em supermercados e R$ 57,88 em restaurantes.

Combinação de vales

Segundo Gabriel Kurimori, diretor-geral da unidade de negócios de Benefícios da Flash, a combinação dos dois tipos de vale permite ao trabalhador escolher onde e como se alimentar, o que pode ajudar a estender o uso ao longo do mês.

"Por exemplo, uma pessoa que opta por comer em restaurantes durante alguns dias e em outros levar comida para o trabalho, comprando em supermercados, possivelmente conseguirá se alimentar com seus benefícios ao longo do mês, mesmo que o saldo do cartão dure apenas 11 dias”, diz.

No entanto, os dados indicam que essa flexibilidade tem sido insuficiente para os trabalhadores do Nordeste manterem uma alimentação contínua com os valores recebidos.

O cenário destaca a necessidade de políticas de benefícios mais adequadas às realidades regionais de custo de vida e alimentação.