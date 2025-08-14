Unimed Fortaleza terá plano para pets com teleconsultas

A Unimed Fortaleza está preparando sua entrada no segmento de planos de saúde para pets, nicho que vem crescendo com celeridade. A ideia é oferecer um produto inovador, com foco em teleconsultas.

Segundo o diretor comercial da cooperativa médica, Fabrício Martins, a operação terá uma empresa parceira com experiência em atendimento veterinário. O negócio está sendo finalizado.

"Nossa marca traz muito prestígio e confiabilidade para os cearenses quando o assunto é saúde. Queremos trazer isso para o universo pet, com um serviço disruptivo", comenta Martins.

Solidez financeira e diversificação

Esse novo braço da Unimed Fortaleza se soma a vários outros no projeto de diversificação de negócios da cooperativa. A estratégia capitaneada pelo presidente Marcos Aragão vem dando certo. Enquanto nacionalmente a Unimed vem sofrendo financeiramente, a unidade de Fortaleza se mantém sólida, com uma receita prevista de R$ 4 bilhões para 2025 e as contas no azul.

O núcleo continua sendo o plano de saúde, mas ao redor orbitam negócios como uma fintech voltada a médicos e prestadores de serviço, uma corretora de seguros, clínica de vacinação e outros tentáculos, sob o guarda-chuva de uma holding — que deverá futuramente contar com um CEO de mercado.

Aquisição de empresa de tecnologia

Nesta quarta-feira (13), a diretoria anunciou mais um passo na diversificação com a aquisição de 50% da Ponce Tech, uma empresa de tecnologia especializada em inteligência de dados e IA, com grandes companhias do Ceará em sua carteira de clientes.

Também acaba de iniciar as operações de um novo Centro de Distribuição de itens médicos em Itaitinga, no mesmo condomínio onde está instalada a Amazon. O objetivo é ganhar eficiência em logística.

Os movimentos recentes mostram que o sistema de cooperativa médica precisa de ousadia para seguir prosperando. O exemplo da Unimed Fortaleza está servindo de modelo para outras praças que buscam sair do sufoco.