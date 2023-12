Ufirce é reajustada para 2024; veja novo valor

A Ufirce (Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará) terá um novo valor a partir de 1º de janeiro de 2024. A unidade passa a valer R$ 5,74952, conforme atualização da Secretaria da Fazenda do Estado.

Em 2023, a Ufirce está fixada em R$ 5,49228, portanto, haverá um reajuste de 4,5% para o exercício do próximo ano. A atualização se dá com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

O que é a Ufirce?

O indexador é utilizado para determinar o valor de tributos, taxas e multas de contribuintes com o Estado do Ceará, dentre as quais as do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE). Se determinado pagamento representar 20 Ufirce, por exemplo, em 2024, significa que a dívida será de R$ 114, aproximadamente.

