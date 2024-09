Troféu Mulheres Empreendedoras Bárbara de Alencar vai premiar lideranças femininas

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), núcleo de base associativista filiado a Associação Comercial do Ceará (ACC), criado para incentivar e fomentar a participação da mulher nas áreas empresarial, político institucional e social, promoverá o evento Troféu Mulheres Empreendedoras Bárbara de Alencar em homenagem às lideranças empresariais femininas que atuam no desenvolvimento econômico e sustentável.

A homenagem concedida pela ACC, em parceria com a Academia Cearense de Cultura e o Sebrae/CE, tem como objetivo laurear mulheres empreendedoras e estimular o empreendedorismo feminino no Estado.

A escolha do nome da mártir Bárbara de Alencar se deu pelo pioneirismo em gerir os negócios de sua família, situação inusitada à época.

A solenidade de entrega do Troféu será em Sobral, durante o Evento Mulheres em Movimento, promovido pelo Sebrae/CE, no dia Mundial do Empreendedorismo Feminino,19 de novembro de 2024, às 10 horas, no Centro de Convenções de Sobral.

Serão agraciadas com o Troféu Enid Câmara e em memória, Ignez Fiúza.

"Nossas primeiras homenageadas são mulheres, que assim como Bárbara, nos inspiram pelos seus legados", diz Ana Luíza Costa Lima, vice-presidente da Associação Comercial do Ceará e Conselheira Executiva do CMEC Ceará.

