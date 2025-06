TreeHouse investe R$ 20 milhões em nova escola e entra no Ensino Fundamental

A TreeHouse está investindo até R$ 20 milhões em uma nova unidade, marcando sua expansão para o Ensino Fundamental, com previsão de início para 2026. As matrículas abrem neste mês de junho.

A nova escola ficará na Avenida Santos Dumont (nº 2565). Hoje, a TreeHouse atua como escola-creche com uma unidade no Meireles, do Berçário ao Infantil 5, com um modelo bilíngue que também será adotado no novo prédio. A expansão abrangerá do 1º ao 9º ano do Fundamental.

Mercado aquecido

O crescimento dessa rede evidencia o aquecimento do mercado de educação básica particular na área nobre de Fortaleza. Recentemente, outra rede bilíngue, a Ways, anunciou a chegada à capital cearense.

O novo empreendimento da TreeHouse tem como enfoque integrar inovação, sustentabilidade e impacto social à rotina dos estudantes, com estímulo à criatividade, e resolução de problemas reais. O projeto prevê uma estufa pedagógica, na qual os alunos aprenderão a cultivar hortaliças e plantas nativas

"Queremos alunos que questionem, criem e ajam com consciência no mundo”, afirma Mariana Barros, diretora pedagógica.

A TreeHouse foi fundada em 2016, em Fortaleza, por Bárbara Porro e Mariana Barros.