Texaco retorna ao Ceará com posto em parceria com grupo cearense

Consagrada globalmente, a marca Texaco volta a operar na região Nordeste. A cidade escolhida para o retorno é Sobral, no norte do Ceará. A informação foi obtida por esta Coluna em primeira mão.

O novo posto, que já funcionará a partir de sexta-feira (18), no bairro Várzea Grande, chancela o início de um plano estratégico de expansão da marca no País.

O projeto tem parceria com a Ipiranga e a rede São Domingos, grupo sobralense com forte presença no segmento de postos de combustíveis no Ceará. A São Domingos será revendedora exclusiva da Texaco, empresa criada no Texas (EUA), em 1901.

Fundado em Sobral há 30 anos, o Grupo São Domingos é um conglomerado empresarial com braços em diversos segmentos, como postos de combustíveis, construção civil, pneus, lubrificantes e até hotelaria.

Parceria

Elielton Lima, diretor comercial do São Domingos, afirma que a conexão com a marca estadunidense existe desde 2008, quando a rede inaugurou o primeiro posto da marca em Fortaleza.

"Desde então, nossa relação se fortaleceu. Esta é a primeira unidade de Texaco na região desde o seu retorno, e trazer a marca para onde o grupo começou, é muito simbólico. Estamos felizes em ser o revendedor exclusivo, uma grande responsabilidade por se tratar de uma marca que entrega valor real ao consumidor”, afirma o executivo.

Julio Sattamini, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, destaca que a “Texaco é uma marca que faz parte da memória dos brasileiros" e acrescenta que os postos dessa bandeira "complementam nosso portfólio".

A Texaco retornou ao mercado brasileiro de postos de combustíveis em 2024, com a primeira inauguração em Palhoça (SC). A Ipiranga é a licenciada dos combustíveis Texaco no Brasil e responsável por sua comercialização.