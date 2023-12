Terrazo Shopping abre mais 11 lojas até o fim de 2023; veja lista

O Terrazo Shopping, no Eusébio, encerrará o ano de 2023 com um acréscimo de 11 novas operações.

Até o fim de dezembro, estão programadas as inaugurações das seguintes lojas:

Pizza Hut

Burger King

Cuor Di Crema

Cosechas

Vila do Brownie

Femani Beauty Concept

CD Max Store

Roupa Santa

Tita Prata e Acessórios

M de Mulher Lingerie

Kapeh.

Já nesta semana, o empreendimento, que foi inaugurado em julho, recebeu as lojas La Belle, New Era e Unhas Cariocas, além de uma unidade da Go Juice.

Atualmente, o Terrazo conta com mais de 110 lojas e quiosques ativos. O fluxo, segundo a empresa, saltou 63% em relação ao mês inaugural. A expectativa é encerrar o ano com uma ocupação de 73% e um total de 125 operações ativas.

