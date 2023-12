Iguatemi estreia salas VIP de cinema, que terão até espumante no cardápio

O Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, passará a contar com duas salas VIP de Lux de cinema, assinadas pela UCI Kinoplex, a partir desta quinta-feira (14). Serão as primeiras salas neste formato no shopping. Na Capital, o RioMar já atua com modelo semelhante.

As salas VIP terão atendimento exclusivo, com local reservado para a compra de ingressos, lounge privativo e cardápio especial, que inclui vinhos, espumantes e coquetéis.

O luxo não para por aí. As poltronas, reclináveis eletronicamente, são de couro e possuem mesas individuais, além de entradas USB.

Com as novas salas, a UCI Kinoplex amplia sua presença. A marca está presente em cinco cidades (Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, São Luís e Juiz de Fora), com nove complexos que somam 64 salas.

No Iguatemi, o cinema está completando 20 anos da inauguração.

