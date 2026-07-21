Super Lagoa adquire 7 supermercados no Cariri
Valor da transação envolvendo unidades da rede R Carvalho não foi divulgado.
O Grupo Lagoa firmou a aquisição de sete unidades da rede supermercadista R Carvalho, na região do Cariri cearense.
Com a operação de compra, o Lagoa estima aumento de 30% no faturamento.
Das lojas absorvidas, cinco ficam em Juazeiro do Norte, uma no Crato e uma em Missão Velha. A antiga marca será gradualmente substituída pela adquirente. O valor da transação não foi divulgado.
Empregos e expansão
As unidades envolvidas na negociação de M&A contam com 350 postos de trabalho, e a empresa projeta ainda a criação de mais 150 vagas nos próximos meses.
O plano de expansão do Lagoa prevê a abertura de 12 unidades em 5 anos, já considerando as lojas compradas no Cariri.
Com origem no Piauí, em 1986, e atuação também no Ceará e Maranhão, o Grupo R Carvalho opera com 4 bandeiras (R Carvalho, Tudo é Festa, Santa Fornada e Cariri Center) e soma 41 estabelecimentos.
Já o Super Lagoa fatura perto de R$ 600 milhões anuais e é a sexta maior rede supermercadista do Ceará, conforme ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
Ranking das dez maiores supermercadistas do Ceará em 2026:
- Distribuidora de Alimentos Fartura S.A. (Grupo São Luiz): R$ 1.846.971.517 (54ª no País).
- Supermercado Cometa Eirele: R$ 1.693.005.414 (61ª no País).
- Âncora Distribuidora de Alimentos Ltda. (Frangolândia/Mega): R$ 1.281.658.216 (77ª no País).
- Centerbox Supermercados Ltda.: R$ 803.732.285 (109ª no País).
- Bom Vizinho Distribuidora de Alimentos Ltda. (Pinheiro): R$ 788.535.322 (111ª no País).
- MWN Comercial de Alim. Ltda. (Super Lagoa): R$ 596.336.440 (129ª no País).
- Supermercado Moranguinho Ltda.: R$ 594.132.516 (130ª no País).
- Diniz Supermercados Limitada: R$ 560.682.472 (136ª no País).
- Queiroz Distribuidora Ltda.: R$ 467.035.387 (151ª no País).
- Supermercado Nidobox Ltda.: R$ 319.330.249 (204ª no País).