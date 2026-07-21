Super Lagoa adquire 7 supermercados no Cariri

O Grupo Lagoa firmou a aquisição de sete unidades da rede supermercadista R Carvalho, na região do Cariri cearense.

Com a operação de compra, o Lagoa estima aumento de 30% no faturamento.

Das lojas absorvidas, cinco ficam em Juazeiro do Norte, uma no Crato e uma em Missão Velha. A antiga marca será gradualmente substituída pela adquirente. O valor da transação não foi divulgado.

Empregos e expansão

As unidades envolvidas na negociação de M&A contam com 350 postos de trabalho, e a empresa projeta ainda a criação de mais 150 vagas nos próximos meses.

O plano de expansão do Lagoa prevê a abertura de 12 unidades em 5 anos, já considerando as lojas compradas no Cariri.

Com origem no Piauí, em 1986, e atuação também no Ceará e Maranhão, o Grupo R Carvalho opera com 4 bandeiras (R Carvalho, Tudo é Festa, Santa Fornada e Cariri Center) e soma 41 estabelecimentos.

Já o Super Lagoa fatura perto de R$ 600 milhões anuais e é a sexta maior rede supermercadista do Ceará, conforme ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Ranking das dez maiores supermercadistas do Ceará em 2026: