SumUp triplica operações no Ceará e mira 3 novas cidades

A SumUp, empresa global de tecnologia e soluções financeiras, triplicou sua presença no Ceará nos últimos 18 meses, tanto em número de colaboradores quanto no volume de vendas. O crescimento acompanha a expansão dos pequenos negócios no Estado.

Diante do cenário de expansão, a empresa planeja expandir seus polos de venda, hoje restritos a Fortaleza, para Baturité, Beberibe e Cascavel. Até o fim do ano, o objetivo é ter executivos atendendo nessas cidades.

Dados do Índice SumUp do Microempreendedor (ISM), que mede a atividade de micro e pequenos negócios, apontam que, de janeiro a maio de 2025, houve alta contínua no Ceará, com destaque para o mês de maio, que atingiu 132,23 pontos, um crescimento de 3,8% sobre abril e 25,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.