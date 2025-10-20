Sudene aprova R$ 34,7 milhões para dois projetos no Ceará

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou, na sexta-feira (17), duas consultas prévias para financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), beneficiando empreendimentos nos municípios de Maracanaú e Jaguaribara, no Ceará. Os projetos somam quase R$ 70 milhões em investimentos totais, dos quais R$ 34,71 milhões podem ser financiados pelo fundo.

Essa é a primeira rodada de aprovações realizada pela Sudene após a entrada em vigor do novo regulamento do FDNE, que amplia prazos de análise, define critérios mais claros e autoriza o financiamento de até 80% do valor total dos projetos, conforme o setor e localização.

Têxtil e agro

Um dos projetos aprovados é da indústria têxtil Azzejo, em Maracanaú. A empresa deve investir R$ 51,6 milhões na ampliação e modernização de sua planta industrial, com R$ 25,8 milhões oriundos do FDNE. A produção será voltada para nichos específicos, como uniformes escolares, roupas hospitalares e fardamentos militares.

O segundo empreendimento é da Agropecuária Baltazar, em Jaguaribara, que receberá R$ 8,9 milhões para implantação de uma unidade agropecuária diversificada, com foco em bovinocultura de corte e leite, além de criação de ovinos da raça Santa Inês. O investimento total previsto é de R$ 17,8 milhões.

Entenda o processo de financiamento

As consultas prévias representam a fase inicial do processo de solicitação de financiamento. Nessa etapa, a Sudene verifica se os projetos atendem às diretrizes do fundo. Após essa aprovação, as empresas devem apresentar a proposta formal por meio de um agente operador, que avaliará a viabilidade econômica e as garantias. Ao todo, seis outras consultas estão em análise na autarquia.

Além das aprovações no Ceará, a Sudene também autorizou a liberação de R$ 39,7 milhões em recursos do FDNE para outros projetos no Nordeste, incluindo R$ 30,4 milhões para um parque eólico no Rio Grande do Norte e R$ 9,2 milhões para ações de P&D no Banco do Nordeste.