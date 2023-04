Sistema Verdes Mares participa de evento internacional de mídia e tecnologia

O Sistema Verdes Mares marcou presença na NAB Show 2023 - em Las Vegas, nos Estados Unidos -, tradicional evento que apresenta tendências globais de mídia, entretenimento e tecnologia, realizado de 15 a 19 de abril.

Promovida pela National Association of Broadcasters, entidade que comemora 100 anos em 2023, a feira reuniu mais de mil empresas, dentre as quais grandes players mundiais, exibindo novos produtos e tecnologias pioneiras.

Legenda: Daniel Cabral, supervisor de engenharia; Fábio Ambrósio, diretor de Programação; e André Vidal, técnico de engenharia Foto: Divulgação

O futuro da televisão

Segundo Fábio Ambrósio, diretor de programação do Sistema Verdes Mares, uma parte significativa do evento girou em torno da TV 3.0 e as transformações a serem ocasionadas por essa nova era.

O executivo afirma que a tendência é de convergência de mídias e plataformas, tornando a experiência do espectador mais interativa, personalizada e conectada, com base em seus hábitos de visualização, preferências e histórico.

Fábio Ambrósio Diretor de Programação do Sistema Verdes Mares "Em resumo, essa tecnologia é uma revolução na maneira como consumimos televisão. Com sua interatividade, personalização e conectividade, ela traz benefícios significativos para o público e para as empresas"

Essa nova fase, pontua, trará oportunidades para a publicidade e o marketing. "Com a capacidade de segmentar o público de forma mais precisa, as empresas podem criar campanhas de marketing mais eficazes e personalizadas, aumentando o engajamento e as vendas", projeta.

Para Daniel Cabral, supervisor de engenharia, e André Vidal, técnico de engenharia, que também integraram a comitiva do SVM no evento, a participação no NAB Show foi uma "oportunidade para adquirir conhecimento sobre o que há de mais moderno em rádio difusão e produção de conteúdo".

Eles destacam que conheceram novas tecnologias e trocaram informações com fornecedores de diversas áreas, o que deverá enriquecer os futuros projetos do Sistema Verdes Mares.