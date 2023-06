Shopping Maraponga Mart Moda é posto à venda; saiba valor

Está à venda o tradicional shopping de atacado de vestuário, Maraponga Mart Moda, apurou esta Coluna, com fontes familiarizadas com o assunto.

Com 40 mil metros quadrados de área e quase 300 lojas no seu portifólio, o empreendimento está disponível no mercado imobiliário por R$ 95 milhões.

O shopping tem mais de 25 anos de existência e inclui no rol de vendas os segmentos de moda feminina, masculina, infantil, fitness, praia, íntima, bolsas e calçados, óculos, acessórios, etc.

O complexo possui um hotel anexo com 104 apartamentos, além de praça de alimentação e centro de convenções.

