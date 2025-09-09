Setor químico se reúne em Fortaleza e projeta R$ 12 milhões em negócios

A 8ª edição da Expo Ceará Química acontece nesta quinta (11) e sexta-feira (12), no Gran Mareiro Eventos, em Fortaleza, reunindo representantes dos setores de cosméticos, saneantes e, pela primeira vez, do segmento plástico.

Organizado pelo Sindicato das Indústrias Químicas do Ceará (Sindquímica-CE), o evento deve atrair 1.500 participantes, superando a marca de 1.200 do ano passado, quando foram movimentados R$ 8 milhões em negócios. Para 2025, a expectativa é atingir R$ 12 milhões.

A feira contará com 55 estandes e mais de 40 empresas expositoras, entre elas Vollmens, Symrise, Prymaxx, Kaapi e Química Anastácio. A programação inclui palestras sobre inovação, embalagens, sustentabilidade e tendências de mercado, além de painéis técnicos e espaço de networking.

De acordo com o presidente do Sindquímica-CE, Beto Chaves, o crescimento do evento reforça a importância do setor para a economia local. "Nosso objetivo é fortalecer a cadeia produtiva, gerar negócios e contribuir para a competitividade das indústrias químicas cearenses", destacou. O setor responde hoje por 12,3% da indústria estadual, emprega mais de 16 mil pessoas e, segundo dados da FIEC, alcançou receita líquida de cerca de R$ 99 bilhões em 2022.